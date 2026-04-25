"Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка. Консумирането е по-голямо от производството. Това не се забелязва толкова ясно в Европа, колкото в Азия. Произведеното преди кризата вече пристигна. Всеки десети трябва да спре да работи. Абсолютно неправилно е да насърчаваш потреблението като намаляваш цените", заяви председателят Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Работодателите имаха среща с екипа на Румен Радев. Имаше почти пълно сходство относно приоритетите. Четейки програмата, трудно може да не се съгласим с нещо в нея. Там се говори за данъчна стабилност, подкрепа за развитието на иновациите. Това са приоритети на работодателските организации. Ще настояваме тази програма да бъде изпълнявана", каза още икономистът.

По думите му, бизнесът ще иска запазване на данъците. "Имаме много добре функционираща данъчна система, която е на челни места в Европа, а и в други класации. Тя не трябва да бъде променяна", коментира Велев.

Васил Велев коментира и изваждането на 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР). "Увеличаването на капитала на държавни компании беше някакъв начин за заобикаляне на дефицита. Банката не е разплащателна и има много други банки в страната, откъдето могат да се дават кредити. Това е правилно решение", каза той.

