Нови разкрития около Джефри Епстийн. Сексуалният престъпник е държал част от жертвите си в апартаменти в Лондон, след като британската полиция е решила да не го разследва. Телевизия Би Би Си е намерила доказателства за четири апартамента в Кенсингтън и Челси, фактури и банкови документи, свързани с Епстийн.

Семейството на Вирджиния Джуфре, която разкри посегателствата на Епстийн: Тя беше войн. Но не понесе бремето на малтретирането

Част от жените, включително от Източна Европа - са били доведени на Острова, след като полицията е отказала да започне разследване на твърденията на Вирджиния Джуфре, че е жертва на трафик на хора от страна на Епстийн. Тя също обвинява бившия принц Андрю, че е извършил сексуално посегателство срещу нея, когато е била на 17-годишна възраст.

Редактор: Станимира Шикова