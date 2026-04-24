„Войната продължава. Хората са се приспособили към нея, но е трудно”, заяви проф. Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той описа ситуацията в Харков като тежка, като подчерта, че „ток има, няма топло”, а хората живеят при ниски температури след прекъсване на отоплението вследствие на бомбардировки. От своя страна журналистът и международен наблюдател Асен Агов допълни, че атаките срещу цивилни цели са опит „да се демобилизира населението и да се създаде паника”, но подчерта, че с подобни действия „не се печели война”.

⇒ Ситуацията в Украйна

По думите на Станчев руските атаки се засилват в определени направления. Той отбеляза, че „руснаците се започват да се активизират в Купянското направление”, а град Богодухов е бил „три дена бомбардиран”, което е породило страх сред местното население и слухове за настъпление към Харков.

Според него войната се е превърнала в ежедневие за хората, но остава изключително тежка. „Русия бомбардира Украйна, а Украйна бомбардира Русия”, обобщи той.

⇒ Възможна ли е дипломация

Според Асен Агов атаките срещу цивилни цели имат за цел да сломят обществото. „Това е опит да се демобилизира населението, да се създаде паника и хората да се надигнат срещу властта”, коментира той, като подчерта, че „с бомбардировки на граждански обекти не се печели война”.

Агов беше категоричен, че дипломатическо решение на този етап е трудно постижимо. По думите му не може да има дипломатически преговори с хора, които не искат преговори.

⇒ Разделението в Европа

Проф. Станчев посочи, че в Европа съществува ясно разделение по темата за войната. „Има два лагера – лагер на мира и лагер на справедливостта”, отбеляза той, като допълни, че подкрепата за Украйна не е еднаква във всички държави.

По думите му след намаляването на американската помощ Русия е засилила атаките си, включително срещу енергийна инфраструктура, което допълнително усложнява ситуацията.

И двамата гости акцентираха върху човешката цена на конфликта. Според Станчев „майките и в Украйна, и в Русия са категорично срещу войната”, докато Агов подчерта, че няма достатъчно мъже както за фронта, така и за нормален живот.

⇒ Очакванията от срещата в Кипър

Лидерите на Европейския съюз се събраха в Кипър за неформална среща, посветена на войната в Украйна, кризата в Близкия изток и сигурността на съюза. На форума участва и президентът Володимир Зеленски.

Според Агов обаче не бива да се очакват конкретни резултати. Той заяви, че „не очаква нищо от срещата”, тъй като „няма да има документ накрая”, което според него означава липса на реални ангажименти.

В същото време той призова за по-решителни действия от страна на Европа. „Трябва да се впрегне цялата индустрия на Европа, за да се подпомогне Украйна в отбраната ѝ”, подчерта Агов.

По отношение на идеите за възстановяване на диалога с Москва, Агов предупреди, че подобен ход крие рискове. „В момента, в който Европа си отвори устата за диалог, насреща ще дойдат ултиматумите на Путин”, каза той.

Редактор: Мария Барабашка