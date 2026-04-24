Руска атака с дронове по няколко жилищни сгради в южноукраинския град Одеса уби двама души и рани 14 в нощта на 24 април, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

Триетажна жилищна сграда беше поразена, като шестима души бяха ранени и на място избухна пожар. Други две жилищни сгради бяха повредени, ранявайки седем души, а един човек беше спасен от спасителните екипи. Четвърта двуетажна сграда беше поразена от руски дрон, при което загинаха двама и един беше ранен.

Русия редовно нанася удари по украинската цивилна инфраструктура, включително жилищни сгради и енергийни обекти. На 23 април трима души загинаха и най-малко 10 бяха ранени при руска атака с дронове по Днипро, съобщи областният управител Олександър Ханжа. На 15 април руски удар порази жилищна сграда в Одеса, убивайки един и ранявайки шестима, а атака срещу Киевска област предизвика пожар.

Редактор: Цветина Петрова