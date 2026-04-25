Със заповеди на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов се създава нова защитена територия и се увеличава площта на три вече съществуващи защитени местности - „Устието на река Изворска“, „Сладун“ и „Дупката“.

Новата защитена местност носи името „Степни съобщества край река Студена“ и е разположена в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново. Тя обхваща площ от 693,608 дка и е предложена от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Целта е опазване на ценни степни местообитания и редки растителни видове, сред които български сърпец, източен миск, рогчесто сграбиче и български жълт хедизарум, както и характерни за района степни и солелюбиви растителни съобщества.

Паралелно с това се разширяват три съществуващи защитени територии, като промените са направени по предложения на природозащитни организации и институции.

Защитена местност „Устието на река Изворска“ се увеличава с 313,516 дка. Тя се намира в землищата на селата Димчево, Извор и Твърдица, община Бургас, и има за цел да съхрани местообитания на редки и защитени видове птици, включително включени в Червената книга на България.

Със значително разширение - 2466,057 дка - се увеличава и защитена местност „Сладун“ в община Свиленград, област Хасково. В нея се опазват разнообразни горски и крайречни екосистеми, както и множество защитени животински видове, сред които различни видове костенурки, змии, грабливи птици, лалугер и видра.

Защитена местност „Дупката“, разположена в землището на град Ивайловград, се увеличава с 542,989 дка. Районът е важен за опазване на редки растителни видове от семейство салепови и главопрашници, както и за характерни варовикови ландшафти и природната забележителност пещера „Дупката“.

В новообявената територия и разширените защитени зони се въвеждат строги ограничения. Забраняват се дейности, които могат да увредят местообитанията и видовете - включително промяна на предназначението на земите, строителство (с изключение на поддръжка и ремонт на съществуващи обекти), добив на подземни богатства, внасяне на чужди видове, интензивни земеделски дейности, замърсяване, както и определени форми на сеч и паша извън регламентираните норми.

От Министерството на околната среда и водите подчертават, че решението е резултат от сътрудничество между държавни институции, научни среди, природозащитни организации и местни власти. Предстои заповедите да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.

