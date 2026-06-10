Депутатите приеха на първо четене Закона за държавния дълг. „За” гласуваха депутатите от „Прогресивна България” и ДПС.

Правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Във вторник решиението беше прието на първо четене в бюджетната комисия.

Новият дълг: Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на до 3,8 млрд. евро

Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по Плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото.

От името на „Прогресивна България“ Стефан Белчев подчерта, че посочената сума представлява максимален лимит, а не задължително усвояване. „Тези 3,8 млрд. евро са таван, а не сума за задължителен харч. С този заем си взимаме буфер, с който да си осигурим бъдещето“, заяви той.

Мартин Димитров от „Демократична България“ разкритикува подхода към новото задлъжняване, като го определи като повторение на стари практики. „С тази философия дотук я докарахме. До скоро управляваха същите хора и бяха предвидили заеми. Добре че ги спряхме с протести“, коментира Димитров.

Константин Проданов от „Прогресивна България“ предупреди за сериозни рискове в държавните финанси. „Каква е разликата между нас и ГЕРБ? Те харчеха, а на нас беше предявена сметката. Прогнозата е много тежка - фискалният резерв е опоскан“, заяви той.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова отговори остро на критиките, като защити финансовата политика и отхвърли обвиненията. „Не плащате ничии сметки, още по-малко на ГЕРБ. Плащате сметката, която сме направили като общество“, заяви Петкова.

Цончо Ганев от „Възраждане“ определи ситуацията като резултат от погрешни политики и натрупване на дългове. „Това са невиждани дългове и криворазбрана евроатлантическа демокрация“, коментира той.

Дебатът се разшири и към бюджета и отчетения дефицит. Опозицията постави под въпрос официалните данни, като се стигна до разминавания между национални и европейски оценки.

Финансови експерти за новия дълг: Въпросът не е колко взимаме, а как го харчим

„Един друг финансов министър говореше за неплатени фактури за 18 млрд. дупка, после се чудеше как да обясни, че такова нещо няма“, заяви Асен Василев от „Продължаваме Промяната“.

Темата беше контрирана от ГЕРБ-СДС, които отрекоха наличието на неотчетени задължения.„Скрит дефицит няма. Има явен, който ЕК оповести и той, след приспадане на разходите за отбрана, е 2,9% от БВП за 2025“, посочи Теменужка Петкова.

От „Прогресивна България“ допълниха, че оценките на Европейската комисия се базират на непълни или закъснели данни. „Прогнозата на ЕК е 4 и нещо, но е базирана на техни изчисления, защото служебното правителство не им изпрати доклада навреме“, обясни Проданов.