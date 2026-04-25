Вторият бюджет от декември 2025 г., който не видя бял свят, трябва да бъде сложен на масата отново, хората не разбраха какво съдържа той. В него са отразени ръста на пенсиите с 8,6% от 1 юли, както и увеличение на заплатите средно с 10%, както и отпадане на автоматизмите. А удължителният бюджет е усмирителна ризница, с която държавата функционира много тежко и трудно. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му заради по-високите цени на петрола за първото тримесечие в хазната са постъпили 1 милиард евро повече приходи спрямо миналата година. „Да, вярно е, че харчим повече, но дали е за капиталови разходи, или за социални плащания? Дефицитът за първото тримесечие - около 1,5 млрд. евро, е отишъл за авансови плащания по ПВУ, което представлява инвестирани пари“, каза синдикалистът.

На среща на синдиката с Румен Радев и екипа му е бил обсъдена програмата на „Прогресивна България“. В рамките ѝ са били изтъкнати няколко въпроса, ключови за България.

„От години липсва индустриална стратегия. Трябва да има специална геоложка служба, която представи възможните технологични решения за земните недра на България. Имаме достатъчно възможности и те са неподозирани. Трябва да се открият за инвеститори. На второ място - в добива и преработката на цветни метали би следвало да се въведат държавни стимули за добавена стойност на инвестициите. Добре би било да направим AI гигафабрика. В енергетиката нещата са много тежки, ПВУ поставя въпроса какво се случва с БЕХ. Държавата трябва да купи поне единия блок от АЕЦ „Гълъбово“, защото 350 души вече бяха уволнени“, отбеляза президентът на КНСБ.

Според Димитров от 1 юли не е гарантирано, че цената на тока за бита ще остане същата. „Дали ще стигнат парите, за да платим на ЕРП-тата, които поддържат тази стойност на електроенергията“, попита той. И уточни, че предложението на КНСБ за преструктуриране на данъците остава на дневен ред.

Пламен Димитров посочи още, че с намаляването на браншови данък добавена стойност няма да паднат цените на конкретни стоки, но това може да се случи, ако основният ДДС бъде намален. В коментар на други основни сектори той отбеляза, че здравната карта трябва да стане задължителна, а пенсионната вноска да се увеличи от догодина.

Президентът на КНСБ смята, че новият социален министър ще бъде „добър професионалист от системата“.

