Европейският съюз е започнал подготовката на 21-ви пакет санкции срещу Русия, заяви днес ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".

Агенцията отбелязва, че изявлението идва само ден след като ЕС одобри 20-ия пакет санкции срещу Москва заради нашествието в Украйна.

"Изпраща много ясен сигнал към Русия, че Украйна е по-важна за нас, отколкото за тях, и ще продължим да я подкрепяме", каза Калас пред журналисти преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

ЕС трябва да обложи с данъци свръхпечалбите на енергийните компании, за да финансира мерките за защита на европейските физически и юридически лица от по-високите цени на енергията, заяви днес испанският премиер Педро Санчес, на фона на ръста на цените на енергията в резултат на конфликта в Близкия изток. По време на своето изказване той добави, че Испания също така е предложила по-голяма гъвкавост във фискалните правила за инвестиции във възобновяема енергия.

