ПП-ДБ е най-близо до Радев по съдържание, но мнозинство е възможно да се реализира също с ГЕРБ и ДПС. Аз чета оставката на Сарафов като оферта от статуквото към новия победител. Тоест инструментите, с които Борисов и Пеевски са разполагали, могат да преминат към Радев, но на поносима цена. Ще текат уговорки. Това каза политологът Даниел Смилов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“

Според него Румен Радев е успял да спечели два антикорупционни електората, които са много различни. „Едните са по-геополитически ориентирани към Европа, а другите са амбивалентни. Резултатът на „Прогресивна България“ е възможност за прокарване на антикорупционни реформи. С това мнозинство може да се направи операция „чисти ръце“ - да се промени Конституцията и да се прави реформа в съдебната система. Това може да се използва с добри цели - отстраняване на олигархията и порочни модели, но и голямата концентрация на власт води и до злоупотреба. Управление на база амбивалентност няма как да се реализира, макар Румен Радев така да спечели изборите“, коментира Смилов.

По думите на политолога лидерът на „Прогресивна България“ ще търси балансите вътре в своята формация, без да опитва да разширява мнозинството си с партньори. „Това е рисково, защото определянето му в една или друга посока може да разбалансира партията му. Мнозинството на „Прогресивна България“ е предпоставка за четиригодишен мандат, но е възможно да се допуснат грешки - включително в геополитически план, например самоизолиране от европейските процеси“, посочи политологът.

Смилов смята, че разделяне на коалицията ПП-ДБ би било грешка. „Тя има важна роля в парламента, може да се окаже най-голямата опозиционна сила. В ГЕРБ текат някои процеси, Живко Тодоров вече се отказа, а едва ли ще е единствен. Има нужда от антикорупционна опозиция, която да е проевропейска и да балансира голямата концентрация на власт у партията на Румен Радев“, отбеляза Смилов.

