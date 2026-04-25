„Левски“ е на крачка от титлата след обрат с 3:1 над ЦСКА в 168-ото Вечно дерби. На Националния стадион в София „сините“ преодоляха лошото начало и стигнаха до ценен успех, който ги доближава още повече до първото място, особено след по-ранната загуба на „Лудогорец“ от ЦСКА 1948 в Разград.

Двубоят започна с неприятен момент за „Левски“, който си отбеляза автогол. Кристиан Макун върна топката към вратаря Светослав Вуцов, но намесата му бе неубедителна и тя попадна в мрежата. Постепенно обаче тимът на Хулио Веласкес пое инициативата и започна да диктува темпото. Първият точен удар дойде след около половин час игра, когато Димитър Евтимов изби в корнер изстрел на Радослав Кирилов.

В края на първата част „сините“ стигнаха до пълен обрат. След грешки в защитата на ЦСКА, Евертон Бала изравни в 42-рата минута, а само три по-късно Акрам Бурас направи резултата 2:1.

След почивката положения не липсваха и пред двете врати. Алехандро Пиедраита бе спрян решително, а пропуски за символичните гости направиха Кирилов и Армстронг Око-Флекс. В 80-ата минута „Левски“ сложи точка на спора, след като резервата Мазир Сула се възползва от разредената отбрана на ЦСКА и оформи крайното 3:1.

С победата „Левски“ увеличава преднината си на върха и вече има 11 точки аванс пред втория ЦСКА 1948. Още в следващия кръг „сините“ могат да подпечатат титлата и математически. ЦСКА остава на четвърта позиция с 56 точки и ще насочи вниманието си към реванша с Лудогорец от полуфиналите за Купата на България.

