Левски изтърва победа на ЦСКА в добавеното време по време на Вечното дерби от последния 30-ти кръг на редовния сезон. Срещата се изигра пред 30 000 на Националния стадион „Васил Левски“ и завърши 1:1 след изравнително попадение в добавеното време.

И двете попадения паднаха след почивката и бяха дело на две резерви - Хуан Переа откри в 71-ата, а Леандро Годой спаси символичните домакини в четвъртата минута от добавеното време. Така „сините“ не успяха да победят отново „червените“, след като загубиха първото дерби с 0:1 през есента, пише Gong .

С два мача на Светли понеделник, 13 април беше бъде открит последният 30-и кръг от редовния сезон в Първа лига - вечното дерби между ЦСКА и „Левски”, а три часа по-късно „Берое” посреща „Локомотив” (Пловдив).

ЦСКА и „Левски” дават старт на кръга на Националния стадион. Първият сблъсък между „червени“ и „сини“ този сезон започна с минимален успех на ЦСКА с 1:0 след късен гол на Джеймс Ето‘о.

Моментното състояние никога не е определящо, когато става въпрос за мачове между двата столични гранда, но все пак – ЦСКА взе пет от последните си шест срещи в елита без допуснат гол, като отстъпи единствено на шампиона „Лудогорец” с 0:3 в Разград. Тимът на Хулио Веласкес пък е с четири победи и едно равенство – драматичното 2:2 с Добруджа, след загубата от „Лудогорец” с 0:1 като гост.

ЦСКА и „Левски” ще се изправят един срещу друг още два пъти в плейофите, а в понеделник на Националния стадион се очакват над 20 000 зрители, въпреки че срещата ще се играе в деня след Великден. Символичните домакини нямат кадрови проблеми, като след наказание в групата ще се завърне Мохамед Брахими, докато „сините“ няма да могат да разчитат на контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, както и на наказания Майкон.

Феновете на „сините” организираха традиционното си шествие. Както обикновено запалянковците потеглиха към Националния стадион от бул. „Тодор Александров” 23, където е официалният магазин на Националния клуб на привържениците на „Левски”.

Около 2 часа преди началото на Вечното дерби феновете на ЦСКА се отправиха на шествие към Националния стадион „Васил Левски“. И този път тифозите на ЦСКА използваха площад "Иван Асен", където се намират новите бар и фен магазин, за да се съберат и заедно да се отправят към арената. Най-върлите фенове бяха в улиците около стадиона още от 12:00 ч.

Главен съдия на двубоя е Мариян Гребенчарски. 28-годишният самоковец ще ръководи Вечно дерби за първи път в кариерата си. Негови помощници са Георги Тодоров и Иво Колев, а на ВАР ще оперират Никола Попов и Димитър Димитров.

