Лидерите на страните членки от Европейския съюз се събраха в Кипър за двудневна неформална среща на върха, посветена на войната в Украйна, кризата с Иран, енергийната сигурност и бюджета на съюза.

На форума присъства и украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано вчера бяха одобрени заем от 90 милиарда евро за Киев и нов пакет санкции срещу Русия. Средствата ще покрият около две трети от нуждите на страната през следващите две години.

27-те членки на ЕС обсъждат бюджет, енергийна сигурност и кризата в Близкия изток

Икономисти предупреждават, че без финансиране Украйна може да изпита сериозен недостиг на средства още през лятото. Очаква се срещата да приключи без приемането на конкретни решения.

