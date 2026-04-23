Лидерите на страните от Европейския съюз ще се съберат днес в кипърския град Агия Напа за неофициална среща на Европейския съвет.

В рамките на форума ще бъде обсъдена кризата в Близкия изток, войната в Иран и отражението на геополитическата ситуация върху цените на горивата и енергията.

В дневния ред на 27-те влиза още и многогодишната финансова рамка на блока. Ще се състои и видеоконферентна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, както и с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и с председателя на Съвета за сътрудничество в Залива.

Редактор: Цветина Петкова