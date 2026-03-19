Лидерите на Европейския съюз се събраха в Брюксел на ключов Европейски съвет. Ветото на унгарския премиер Виктор Орбан върху помощта за Украйна, конфликтът с Иран, кризата в трансатлантическите отношения и високите цени на енергията доминират дневния ред. България беше представлявана от служебния премиер Андрей Гюров, който по-късно през деня посети щабквартирата на НАТО за среща с генералния секретар на Алианса Марк Рюте.

На масата на Съвета са ключови теми, по които липсва единодушие. Сериозен сблъсък има около Системата за търговия с емисии на ЕС (ЕСТЕ) между група държави членки и Европейската комисия.

В навечерието на срещата 10 държави от ЕС, сред които и България, изпратиха писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. В него се настоява за ускоряване на преразглеждането на системата за емисии, която задължава големите замърсители да плащат. Заедно с България подписите си са сложили Полша, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, Гърция, Унгария и Хърватия. Настояванията са ЕК да преразгледа схемата най-късно до края на май, тъй като заложените зелени политики затрудняват индустрията и допринасят за нарастващите цени на енергията.

Разделението е между държавите от Централна, Източна и Южна Европа, които настояват за промени, и други страни (сред тях - и скандинавските), обявили се против. Това е и основното бойно поле в дебата за конкурентоспособността на Европа. Въпреки широкото съгласие за необходимостта от реформи, остават сериозни разногласия дали зелените политики на ЕС не задържат икономическия растеж.

Очаква се също Виктор Орбан да блокира финансовата подкрепа за Украйна на стойност около 90 милиарда евро. В същото време ескалацията на конфликта с Иран влошава трансатлантическите отношения, което застрашава и американската подкрепа за отбраната на Европа чрез НАТО.

► Гюров: България остава твърдо с НАТО. Рюте: Винаги можем да разчитаме на вас

Андрей Гюров се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Алианса в Брюксел.

"Искам да уверя, че България остава твърдо с НАТО. Дори като служебно правителство, нашата роля е да поддържаме посоката, да продължим изцяло да се придържаме към решенията на Алианса и да допринасяме за общата отбрана. Не смятаме, че сигурността може да бъде разделена - независимо дали се случва в черноморието, в Украйна или в други региони, ни засяга всички. Затова България стои твърдо заедно със съюзниците си", каза още служебният премиер.

Гюров акцентира върху настоящия динамичен и нестабилен период в световен мащаб. Служебният премиер каза, че "руското военно нападение срещу Украйна постави под въпрос основите на международния ред и международното право и създава заплаха за евроатлантическата сигурност".

"Виждаме нарастване на хибридните заплахи, дезинформация, опити за подкопаване на демократичните институции на ЕС. За нас това са истински предизвикателства", допълни Гюров. Той посочи, че регионът на Черно море е много важен и го определи като "коридор за свързване и търговия, а сега е арена на геополитическа конфронтация".

Рюте изрази благодарност за приноса на България. "Когато става дума за разходите за отбрана, за подкрепата за Украйна, за защитата на Източния фланг, региона на Черно море – винаги можем да разчитаме на вас", добави той.