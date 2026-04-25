Трима сърби получиха тежки присъди в Косово. Двама от мъжете бяха осъдени на доживотен затвор, а третият получи 30 години.

Те бяха обвинени в терористична и противодържавна дейност. Става дума за случая от 2023 г., когато група въоръжени мъже се появиха в село в Северно Косово. Те влязоха в престрелка с полицията. Четирима души бяха убити, включително един полицай. Съдията в Прищина каза, че отрядът се е опитвал да откъсне част от територията на Косово и да я присъедини към Сърбия.

На фона на протести и насилие по улиците на Сърбия: Вучич налага още по-тежки репресии в страната

Повече от 40 души са обвиняеми по делото, но останалите избягаха в Сърбия след сблъсъците. Сред тях е и водачът на групата. Косово твърди, че нападението е организирано от Сърбия, а Белград отрича.

