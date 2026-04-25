Иран екзекутира днес мъж за шпионаж в полза на Израел по време на масови протести през януари, съобщи съдебната власт. Това е последната от поредица екзекуции от началото на войната срещу Израел и САЩ. Ерфан Киани беше обесен, след като присъдата му беше потвърдена от Върховния съд на страната.

Съдебната власт го обвини в „унищожаване на публична и частна собственост, палеж, притежание и употреба на коктейли Молотов, носене на хладно оръжие, блокиране на маршрути за превозни средства, нападение над служители на реда и създаване на страх и паника сред гражданите“.

Национал по борба на Иран - сред екзекутираните от режима трима мъже (ВИДЕО+СНИМКА)

Екзекуцията му беше извършена след обесването в четвъртък на друг мъж, осъден за членство в забранена опозиционна група.

