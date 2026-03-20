Те са осъдени за водене на война с Бога и за убийство на полицаи

В четвъртък иранските държавни медии съобщиха, че властите са екзекутирали трима мъже, обвинени в убийството на полицаи по време на антиправителствени протести през януари. Това са първите обесвания, извършени във връзка с демонстрациите.

Сред мъжете е бил 18-годишният Салех Мохамади. Той е член на националния отбор по борба на Иран, съобщиха източници пред CBS, цитирани от "Би Би Си".

Екзекуциите са извършени в четвъртък сутринта местно време в северната провинция Кум, след като Върховният съд потвърди смъртните им присъди.

Националните протести, които започнаха през декември и ескалираха през януари, бяха посрещнати с жестоки репресии от страна на иранските власти. Правозащитни групи твърдят, че хиляди хора са били убити.

Другите двама обесени са Мехди Гасеми и Саид Давуди.

Ерфан Солтани - иранецът, който се изправи срещу режима и получи смъртна присъда

Тримата мъже са осъдени и за „мохаребе“ - водене на война срещу Бога - едно от обвиненията, които Иран използва, за да издава смъртни присъди на протестиращи и противници на Ислямската република. Според правозащитни организации и тримата са признали вината си, след като са били подложени на мъчения и са били обесени без справедлив процес.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Би Би Си"

