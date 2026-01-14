Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с решителни действия, ако управниците започнат да екзекутират протестиращи.

Ерфан Солтани е един от протестиращите срещу репресивния режим в Иран. Мъжът, който е на 26 години, привлече вниманието на света, след като правозащитни организации заявиха, че той може да бъде екзекутиран чрез обесване. Това може да бъде и първата смъртна присъда, свързана с настоящата вълна антиправителството недоволство в Иран, пише The Financial express.

Солтани участва в последните демонстрации срещу режима на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Той е жител на Фардис - предградие на Карадж, близо до Техеран.

May the peace of God descend upon Erfan Sultani - a 26 year old Iranian protestor who is due to be executed by the brutal regime in Iran. Words cannot be found …. bless him. pic.twitter.com/CgUohEY8ib — Damian North (@Damian_North) January 13, 2026

Според доклад на The New York Post той е арестуван по време на протест в Карадж миналата седмица. Iran Human Rights (IHR) и National Union for Democracy in Iran (NUFD) заявиха, че той “е заплашен с обесване”. "Семейството му беше информирано, че му е наложена смъртна присъда и че изпълнението ѝ е насрочено за 14 януари", пишат още от организациите.

Wenn wir alle an der Seite der Demonstranten gegen das Mullah-Regime stehen, stehen wir an der Seite von Efran Soltani, dem jungen Mann, der hingerichtet werden soll, für die Freiheit...

Rufen wir:

ICH BIN EFRAN SOLTANI ☮️ pic.twitter.com/3Nk7p3L4vU — Rena Jacob 🎗 📯 (@renajacob) January 14, 2026

The New York Post, цитирайки NUFD, съобщи, че „единственото престъпление на Солтани е, че призовава за свобода за Иран“. Той е обвинен във „водене на война срещу Бога“, за което, според иранското законодателство, може да се наказва със смърт.

Според информация на NDTV предполагаемите заповеди за екзекуцията на Солатани не могат да бъдат потвърдени заради блокиране на комуникациите. Поради тази причина не е ясно дали това се е случило. Отбелязва се също, че на Солтани е било отказано да се консултира с адвокат и не му е била предоставена възможност да се защити, преди да бъде обявена смъртната присъда.

This is efran soltani, a 26 year old arrested a week ago in iran, scheduled for public execution tomorrow.

His crime?

Protesting the oppresive dictatorship regime in iran.@GretaThunberg @guychristensen_ thoughts? pic.twitter.com/c2ZXzjYsyA — Alex Fighting for Truth#JusticeForMalkiRoth 🎗️ (@Fight4Truth134) January 13, 2026

Активистите споменаха, че на Солтани е било позволено да се срещне със семейството си само за 10 минути на 11 януари, за да се сбогува. Сестра му, която е посочена като лицензиран адвокат, не е получила разрешение да разглежда делото му и да го представлява.

Доналд Тръмп предупреди, че насилието срещу протестиращите може да доведе до "много силни действия" срещу Иран. Американският президент заяви пред CBS News за потенциалните екзекуции следното: „Ако ги обесят, ще видите някои неща... Ще предприемем много строги действия, ако направят подобно нещо", пише "Би Би Си". В отговор иранският външен министър Абас Арагчи заяви: „Ислямската република Иран не търси война, но е напълно подготвена за такава“, пише The US Sun.

Представител на Организацията за човешки права Хенгау също заяви пред "Би Би Си", че „никога не са били свидетели на толкова бързо развитие на дело“. В интервю за CNN член на семейството споделя: „Той винаги е искал хората най-накрая да бъдат свободни. Винаги се е борел за свободата на Иран. Това е най-базовият аспект в живота. Днес го виждаме под бесилката".

От края на декември 2025 г. хиляди хора излизат по улиците, настоявайки за политически реформи и икономическо облекчение. Повече от 16 784 души са били арестувани, пише CNN, базирайки се на данните на HRANA. Според групата Human Rights Activists за повече от две седмици демонстрации броят на жертвите в резултат на репресиите е достигнал най-малко 3 428 души.

Редактор: Цветина Петрова