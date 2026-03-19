Иранските власти съобщиха за екзекуцията на трима души, определени като „бунтовници“, осъдени за убийството на служители на силите за сигурност, предаде “Франс прес”, цитирана от БТА.

Според официалната информация от Техеран, екзекутираните са действали от името на Израел и Съединените щати.

Иран екзекутира шведски гражданин

„Тримата осъдени бунтовници бяха обесени тази сутрин - в четвъртък, 19 март, за убийство и за извършване на операция в подкрепа на ционисткия режим и на Съединените щати“, пише „Мизан онлайн“, официалният сайт на съдебната система в Иран.

Екзекуцията е извършена на фона на напрегната вътрешна обстановка в страната. Тя идва два месеца след протести, прераснали в кървави сблъсъци.

Редактор: Ралица Атанасова