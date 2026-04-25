"Има голяма разлика между думи и дела при лидера на ГЕРБ. Те имаха възможност да се откажат на няколко пъти от модела „Пеевски”, но не го направиха. За нас те са затворена страница. Българските граждани искат политическа стабилност", заяви доц. Атанас Славов от "Да, България" в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"За нас по-важни са правилата и принципите преди назначението на нови членове на ВСС. Тук не става дума да си делим квотите в съвета. Ние от ПП-ДБ отново ще внесем нашия законопроект за промяна на правилата за избор на ВСС още в първия ден на новото Народно събрание”, каза още той.

ПП-ДБ за оставката на Сарафов: Едно безобразие по-малко

"Аз не очаквам Ваня Стефанова да приложи промяна в прокуратурата. Целия ѝ професионален опит е свързан с лобитата, срещу които ние се борим. Важното е, че имаме нов и.ф. главен прокурор, който да изпълнява тази длъжност", каза още бившият правосъден министър.

Славов коментира и ситуацията около влизането в парламента на Манол Пейков. "Цялата интрига, която се получи около Манол Пейков не е политическа драма. При нас тези решения кой от къде да влезе, стават след сериозни разговори. Парламентът губи от това, че него няма да го има, но е право на Асен Василев да избере от къде да стане депутат. Този случай разкри дефекти при реденето на листите", каза той.

Доц. Славов заяви, че коалиционните партньори трябва да се обединят около една кандидатура за президент.

