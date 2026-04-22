Първи коментар след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор дойде от ПП-ДБ. Формацията, която още от назначаването на Сарафов протестира срещу него и иска оставката му, сега заяви, че това е само първата стъпка.

„Изкарано е сърцето на модела Пеевски-Борисов и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември месец. Вече ги има тези 60 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел”, заяви Ивайло Мирчев.

„Предстои избор на ВСС по нови правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-подготвени хора, които да не изберат следващ Сарафов, Гешев или тяхно подобие. Следващият инспекторат към ВСС трябва да направи спешна проверка на имущественото състояние на Сарафов”, коментира Божидар Божанов.

