Над 800 ученици показват създадените от тях роботи в Бургас. Наградата е участие в световен форум по роботика в Гърция. Интерес предизвика проектът на гимназисти от Механотехникума, които по молба на археолозите създават уред за „лечение“ на предмети, извадени от морето.

Вместо да се разбере кога солта е излязла от артефакта, децата са вградили сензори за проводимост и температура, които в реално време казват кога предметът е чист. Добавили са и радар за нивото на водата, а за да разберат как точно работят професионалистите, първо са преминали обучение в музея.

"Първоначално нямахме чак толкова задълбочени знания и отидохме в Бургаския археологически музей. Там ни обясниха подробно как намират и изнасят артефакти”, разказва един от участниците.

