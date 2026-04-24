Европейският съюз и Съединените щати подписаха споразумение за координация при доставките на критични минерали, необходими за ключови индустрии, включително отбраната, поради нарастващите опасения от доминацията на Китай. Пактът бележи признаване от администрацията на президента Доналд Тръмп на ролята на ЕС, който тя често критикува, докато подкрепя десните популисти в Европа.

Пекин използва икономическата си тежест в моменти на напрежение и ограничава износа на критични минерали, необходими за производството на полупроводници, батерии за електромобили и оръжейни системи.

Кои са критичните елементи и защо са важни за Европа

"Прекомерната концентрация на тези ресурси, фактът, че те са доминирани от едно или две места, е неприемлив риск“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио при подписването на меморандума за разбирателство с еврокомисаря по търговията Марош Шефчович. „Комбинацията между Съединените щати и Европейския съюз е изключителна. Заедно ние сме най-големите клиенти и потребители“ на критични минерали, каза той.

"Трябва да гарантираме, че тези доставки и тези минерали ще бъдат налични за бъдещето ни по начин, който не допуска монопол в едно място или прекомерна концентрация на едно място“, добави Рубио.

Планът за действие предвижда ЕС и САЩ да проучат въвеждането на минимални цени за критичните минерали. Това на практика би попречило на Китай или други външни сили да заливат пазара с евтин износ.

„ЕС трябва да бъде по-автономен“: Посланикът на Кипър пред NOVA за кризите и бъдещето на Съюза

Двете страни ще разгледат и възможности за координация на субсидиите и запасите от критични минерали, за общи стандарти, които да улеснят търговията в западния свят, както и за съвместни инвестиции в научни изследвания.

Администрацията на Тръмп вече призова за създаване на преференциална търговска зона между съюзниците в областта на критичните минерали. Вашингтон представи и планове за действие за критичните минерали с Мексико и Япония, както и рамка за доставки с Австралия и други партньори.

Редактор: Цветина Петрова