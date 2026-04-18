Кипър поема председателството на Съвета на Европейския съюз в момент на сериозни геополитически предизвикателства, като поставя акцент върху сигурността, икономическата устойчивост и стратегическата автономия на Съюза. В ексклузивно интервю пред Десислава Банова-Плевнелиева за NOVA кипърският посланик подчерта, че страната му остава стабилен и сигурен партньор, въпреки напрежението в Близкия изток, и отправи послание към българските граждани за активност и участие в демократичния процес.

Ваше Превъзходителство, за мен е чест и удоволствие да разговарям с Вас. Благодаря Ви, че ни посрещнахте в красивата си резиденция и че приехте поканата ми.

Деси, за мен е чест да сте тук и наистина оценявам факта, че NOVA е тук днес.

Благодаря Ви много. Кипър поема председателството на Европейския съюз в трудни времена с множество предизвикателства: ситуацията в Газа, руската агресия в Украйна и последната война в Иран. Как Кипър се справя с тях и как планира да допринесе за укрепването на Европейския съюз?

Напълно сте права, Деси. Поехме ръководството на председателството на Съвета на Европейския съюз в изключително трудни времена. Имаме открити конфликти близо до нас, а Европейският съюз е изправен пред множество предизвикателства. Това са руската агресия в Украйна, ситуацията в Близкия изток и сега ескалацията с Иран. Знаете, едно председателство трябва да се изправи пред тези предизвикателства и да управлява „кораба“ уверено. Понякога по-малките държави членки, които нямат толкова лични интереси, мисля, че могат да бъдат добри „капитани“. Те могат да водят в правилната посока по компетентен начин. Ние поставяме като основен приоритет на нашето председателство това Съюзът да бъде по-автономен — по-стратегически самостоятелен. Какво означава това? Означава, че при тези предизвикателства трябва да можем да действаме самостоятелно, в партньорство с нашите съюзници, в сътрудничество с НАТО и с подкрепата на нашите трансатлантически партньори, но същевременно да имаме способността да действаме сами. И какво означава това на практика? Това означава повече автономия в сигурността и отбраната, повече вътрешна автономия по отношение на конкурентоспособността. Означава изграждане на нашата отбранителна индустрия, защото Европейският съюз има силата и възможностите да бъде глобален играч.

Последните доклади показват, че туристическият сектор на Кипър е под сериозен натиск, с анулации до 40–50% за март и април, и това след като базата в Акротири беше ударена от дрон в началото на май. Какви стъпки предприема Кипър, за да възстанови доверието на туристите и да отговори на обществените опасения относно рисковете за сигурността, свързани с военните бази?

Вижте, за съжаление, както правилно отбелязвате, Кипър е доста близо до Близкия изток. Но трябва да се има предвид, че базите, които се намират в Кипър, са британски суверенни бази. Посланието, което искаме да отправим към света, е, че решенията, които се вземат там, не отразяват нашата външна политика. Това, което се опитвам да кажа, е, че Кипър не е база за военни атаки срещу когото и да било. Ние се възприемаме като хуманитарен център. По време на кризи Кипър се използва за евакуация на европейски, американски и други граждани от проблемни райони в Близкия изток. Така че това не са кипърски бази — те са британски бази. А нашият президент изрично заяви, че след тази криза трябва да предоговорим статута на тези бази. Не говорим за изнасянето им извън Кипър, защото сме в добро партньорство с Обединеното Кралство, но трябва да преразгледаме и уточним техния статут. Посланието, което се опитваме да отправим към света, е, че Кипър е безопасно място. Кипър не представлява заплаха за никого. Кипър има добри отношения с всички свои съседи, особено със страните в Близкия изток — както с арабските държави, така и с Израел. Искам да уверя хората, че могат спокойно да пътуват до Кипър — това е безопасно място, което по никакъв начин не е свързано с агресия или с проблемите в региона.

Това е много, много важно послание. Вашето правителство се опитва да намали нарастващите цени вследствие на конфликта в Близкия изток чрез освобождаване от ДДС на основни стоки. Според Вас колко ефективна ще бъде тази мярка за облекчаване на разходите за живот и може ли тя да проработи и в нашата страна?

Вижте, моето правителство е прилагало това и преди по време на икономически кризи. Намалихме ДДС върху основни стоки, защото вярваме, че тази мярка помага на цялото общество — както на уязвимите групи, така и на всички граждани — и същевременно подпомага икономиката. Във времена на криза трябва да се направи всичко възможно, за да се намалят цените в интерес на всички хора. Знаете, всяка държава има свои политики и мерки. Знам, че българското правителство предприе ефективни мерки по отношение на уязвимите групи и това помогна много. В нашия случай и въз основа на опита ни смятаме, че намаляването на ДДС може да има значителен положителен ефект. Разбира се, ние не даваме съвети на други правителства, но виждаме, че много европейски държави предприемат различни мерки, за да подкрепят своите граждани. Отново — в периоди на криза най-уязвимите членове на обществото страдат най-много, затова трябва да направим всичко възможно, за да им помогнем. Нашето правителство е изключително чувствително към социалните въпроси и затова реагирахме бързо, като ограничихме ДДС, за да подпомогнем хората.

Както знаете, утре имаме избори. Има ли аспекти от изборните практики в Кипър, които биха могли да послужат като полезен пример за България?

Аз съм в България от почти четири години и мисля, че това са вече петите избори, които наблюдавам. Вижте, в демокрациите няма безизходици — България е една развиваща се и жизнена демокрация. Изборите са начин да се излезе от политическите задънени улици. Моят опит с България е положителен, защото въпреки политическите трудности, въпреки проблемите и вътрешните противоречия, страната постигна значителен напредък — дори и с временни правителства. Например, България стана част от Шенген зоната — огромна стъпка, както и член на еврозоната. Страната напредва и към присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че наблюдаваме не само развиваща се икономика, но и стабилна демокрация въпреки препятствията. Посланието, което искам да отправя към българските граждани, е да участват — демокрацията е ценна. След присъединяването на България към Европейския съюз се вижда огромен напредък в българската политика, общество и икономика като цяло.

Надявам се повече хора да излязат утре и да гласуват.

Като председател на Европейския съюз ние не се намесваме във вътрешната политика, но демокрацията за нас е изключително ценен дар. Когато хората имат възможност да участват и да оформят бъдещето на своята страна, те трябва да го правят.

Кипър е сред основните чуждестранни инвеститори в България. Кои сектори в момента привличат кипърски инвестиции и как виждате развитието на това икономическо партньорство в бъдеще?

Имаме дълга история, Деси, на икономическо и инвестиционно партньорство с България. Съществуват значителни кипърски инвестиции в България, както и значителни български инвестиции в Кипър. Има активни кипърски компании в България в секторите на недвижимите имоти, фармацевтиката и туризма. Много кипърски компании инвестират в хотели, особено в Черноморския регион. България е изключително красива страна и кипърците, които имат богат опит в туристическата индустрия, желаят да инвестират тук — и го правят. Също така има силно присъствие във фармацевтичния сектор, както и в хранително-вкусовата промишленост, където също се реализират инвестиции. Един фактор, който много хора не знаят, е, че в Кипър има силна българска общност. Ние бяхме сред първите държави в Европейския съюз, които отвориха пазара си на труда за български граждани, защото исторически имаме тесни връзки. Много кипърци са учили в България — включително и моите родители. Така те опознаха България, а българите — Кипър. Около 30 000 български граждани живеят в Кипър. Те имат свои компании там и също така реинвестират в България. Това е взаимноизгодно партньорство, казано накратко.

Имаме много силни връзки и това е наистина нещо прекрасно.

Да, наистина — ние сме като братя и сестри. Религията ни свързва, културата ни свързва, а съществува и активна кипърска общност, свързана с България чрез образование и общ език, което създава естествен мост между двете държави.

В тази връзка какво е онова, което ние българите не знаем за Кипър, и как бихте привлекли повече български туристи да посетят страната Ви?

Да, благодаря на Бога, туризмът се увеличава. Имаме много българи, които посещават Кипър, особено през лятото, но също така и много кипърци посещават България през зимата, наслаждавайки се на вашите прекрасни ски курорти, както и на Черноморието и други красиви туристически дестинации. Вижте, много хора не знаят, че Кипър не е известен само с девствените си плажове. Имаме най-чистите води в Европейския съюз — това е факт. Имаме и най-голям брой „Сини флагове“ в ЕС. Но освен това разполагаме с красиви планини, живописни села, манастири и православни църкви, които са изключително впечатляващи. Българите могат да посещават Кипър през цялата година. Каня ги да ни гостуват не само през лятото, но и през зимата.

Вие сте известни и с хубавата си храна.

Да, и вярвам, че Кипър предлага едни от най-добрите мезета в света, така че мога да уверя, че хората, които идват в Кипър, си тръгват с... няколко килограма отгоре. Наистина, но същото важи и за България — след като дойдох тук, и аз качих няколко килограма заради прекрасната българска кухня.

Имате впечатляваща професионална кариера. Какво Ви вдъхнови да изберете дипломатическа кариера и кои са най-вълнуващите и най-трудните предизвикателства досега?

Благодаря Ви! Знаете ли, Деси, още от университетските години исках да се присъединя към Министерството на външните работи и да стана дипломат, защото смятах, че това е предизвикателен начин на живот — срещи с нови хора, опознаване на нови култури и цивилизации. За мен това беше предизвикателство само по себе си. България е петата ми дипломатическа мисия. Работя в министерството още от миналия век — присъединих се през 1999 г., вече 27 години. Бил съм на мисии във Вашингтон., след това в Брюксел в нашето представителство там, после в Лондон, след това в Бразилия, сега в България, а скоро ще бъда изпратен в Австралия. Най-голямото ми предизвикателство — и трябва да призная това — беше във Вашингтон, защото бях изпратен там малко след атаките на 11 септември. Това беше ужасен терористичен акт. Видях от първа ръка какво означава тероризмът — посетих Граунд Зиро и видях в лицата на американците страха от подобни атаки. След това станах свидетел и на силната реакция на правителството на САЩ в Ирак и на всички последици, които това предизвика — както вътрешно, така и в глобален план. Посланието, което получих и което искам да предам, е, че човек трябва да пътува много. Трябва да опознава други хора, да разбира техните страхове и начина, по който взаимодействат с други култури. Без това разбиране не може истински да се осмисли поведението на хората. Това беше голям урок за мен. Друг сериозен професионален и житейски урок беше мисията ми в Бразилия, където отговарях и за други страни в Южна Америка като Аржентина, Чили, Уругвай и Парагвай. Там виждате огромните контрасти между много богатите и много бедните, но също така срещате изключително топли и приятелски настроени хора, които искат да се развиват и да напредват в живота. Виждате нуждите им, но и надеждите им за по-добро бъдеще. За мен това също беше важен житейски урок.

В този контекст, през декември 2022 г.бяхте назначен за посланик на Кипър в България и сте тук със своята прекрасна съпруга и малкия си син. Какво най-много Ви харесва от престоя Ви тук?

Знаете ли, за мен беше мечта на живота да служа в България. Не съм роден в България, но съм „създаден“ тук. Моите родители са учили в България.

Това е много специално за Вас.

Да, България е много специална за мен. Баща ми е учил в Художествената академия в София, а майка ми — археолог — в университета в България. Те се срещнаха тук, влюбиха се тук — и двамата кипърци — и тук започна нашата история. Така че аз нося българския дух в себе си. Обещах на родителите си, че някой ден ще бъда посланик тук — и изпълних това обещание. Харесвам България, защото имам роднини и приятели тук, а също така и защото исках да допринеса за развитието на българо-кипърските отношения, включително и с личния си опит. Посещавал съм България през 70-те, 80-те и 90-те години — след възстановяването на демокрацията — и съм свидетел на огромния напредък, който страната постигна през десетилетията. Съпругата ми и синът ми също много се радват на живота тук. Пътуваме из цялата страна — не само до красивите ви планини, но и до Черноморския регион. Смятаме, че България е истинско бижу в света — с толкова красива природа и толкова прекрасни хора. И честно казано, бихме искали да останем още.

Много се гордеем, че Ви имаме тук като посланик.

Благодаря Ви много за това.

Ваше Превъзходителство, последният ми въпрос е: кое е най-голямото чудо в живота Ви?

Вижте, най-голямото чудо в живота ми е моето семейство — моята прекрасна съпруга и синът ми. И ако позволите, Деси, бих искал да Ви представя сина си и да го доведа тук, ако може…Защото, знаете ли, за мен… това е моето чудо в живота и моето съкровище. Това е малкият Панос.

Панос! Здравей! Как си, Панос? Как си?

Искам и той да стане дипломат. Той прилича на покойния ми баща, когото, за съжаление, загубихме наскоро.

Моите съболезнования!

Благодаря Ви много…И всеки път, когато го видя, ми напомня за баща ми. Малкият Панос е роден в България. Наричаме го нашия малък българин. И вярваме, че по-късно в живота си той ще се върне тук и също ще се радва на живота. Благодаря Ви, че зададохте този въпрос, защото исках да Ви го представя, да го представя и на нашите приятели, както и на българската публика — защото отново, той е нашият малък българин.

Благодаря Ви много, Ваше Превъзходителство. Той е невероятен — толкова сладък, малкият българин Панос. Продължавайте все така с прекрасната си работа. Благодаря Ви много. За мен беше голяма чест и удоволствие да разговарям с Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро в Австралия.

Благодаря Ви много. За мен също беше чест, Деси. И благодаря за изключително задълбочените въпроси.

Благодаря!

