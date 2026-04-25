Има установен случай на гражданин, станал жертва на измама, след като е платил таксата през нелегитимен сайт. В тази връзка Агенция „Митници“ съобщав кои са единствените официални канали за онлайн плащане на таксата за Дунав мост (Русе – Гюргево). На място - в брой или с банкова карта, което остава най-сигурният и предпочитан начин, или чрез е-портала на Агенция „Митници“, където е официалният виртуален ПОС-терминал.

Всички други сайтове, които предлагат подобна услуга, са потенциална измама. Плащане през тях крие риск от загуба на средства и злоупотреба с лични данни.

Размерът на таксата е фиксиран – 2 евро, независимо дали се плаща онлайн или на място. Ако сайт изисква различна сума или допълнителни „такси“, това е ясен сигнал за измама.

По случая с вече пострадал румънски гражданин са уведомени компетентните органи. Таксата „мост“ се събира от Агенция „Митници“ при излизане от България през Дунав мост Русе - Гюргево. В обратната посока (от Румъния към България) тя се администрира от румънските власти.

От лятото на 2024 г. е въведена възможност за онлайн плащане за всички леки автомобили (до 8+1 места), но поради зачестили измамни сайтове се препоръчва повишено внимание и проверка на адреса преди плащане.

