Европейският съюз подготвя план за използване на малко позната клауза за взаимна помощ при външна атака. Това се случва на фона на засилващото се напрежение около НАТО и критиките на американския президент Доналд Тръмп.

ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

Лидерите на страните членки от съюза са възложили на ЕК да изготви конкретен механизъм за действие при активиране на член 42, алинея 7 от Договора за ЕС. Темата е била обсъдена на неформалната Среща на върха в Кипър. Клаузата предвижда държавите членки да окажат помощ с всички налични средства при нападение. Досега тя е била активирана само веднъж - от Франция след атентатите в Париж през 2015 година.

ЕК: Винаги сме по-силни заедно и НАТО е ключов фактор в това отношение

В същото време европейски лидери изразяват притеснения относно ангажимента на Съединените щати към НАТО, което поставя Алианса пред изпитание.

Редактор: Станимира Шикова