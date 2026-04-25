През последните два месеца има промяна в БСП - в начина на взимане на решения, с избора на нов лидер с нова посока. Не ни стигна политическото време да покажем и докажем, че партията тръгва по нов курс. Но времето не свършва и продължаваме по този път, защото е правилен. Това каза членът на Изпълнителното бюро на партията в БСП и зам.-председател на Младежкото обединение Мина Кутева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Крум Зарков ни показа, че може да има различен начин за правене на политика. Той внася нов начин на политическо действие и мислене, който включва по-реален контакт и комуникация с гражданите. Политиката за съжаление се превърна в елитно понятие, в което политиците чакат да дойдат по конферентните зали и кабинетите и да разкажат за проблемите си“, допълни Кутева.

Припомняме, че лидерът на БСП Крум Зарков поиска вот на доверие след като за първи път в историята си социалистите не успяха да преодолеят 4-процентната бариера и да влязат в парламента. Днес той почти единодушно бе подкрепен.

Кутева определи като логичен вота на доверие към председателя на БСП. „Няма разделение в Националния съвет, рядко се събираме всички, така че е нормално 85 души да не са участвали в гласуването. Дошлите обаче казаха своите мнения, мисли и притеснения. Вотът на доверие показа едно обединение. Невлизането в НС не се дължи на идеите, но оценката на българските граждани беше ясна миналата неделя. Те наказаха всички политически формации, които през последната година участваха в управлението на кабинета „Желязков“. Всичко започна от протестите и продължи на 19 април“, коментира Кутева.

По думите ѝ БСП е имала ясна политика и е опитала да наложи левия курс в управлението, но неуспешно. „Направихме ревизия на свършеното и започнахме промяната на курса. БСП изживява момент на катарзис. Можем да си върнем доверието“, отбеляза Мина Кутева.