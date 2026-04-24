Унгарците извън Будапеща не се интересуваха от геополитическия фактор, страхът им намаля, а Петер Мадяр успя да заобиколи медийната стена на Орбан и да обиколи цялата страна. Затова и той успя да спечели с такова огромно мнозинство. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS журналистът Ангел Петров. Той коментира унгарските избори и настроенията в страната, след като прекара над две седмици на място, обикаляйки не само Будапеща, но и голяма част от провинцията.

По думите му голяма част от победата на опозиционния допреди две седмици политик се дължи на неговата активност на терен и сред хората.

"Точно това направи и Мадяр - отиде на терен. Обиколи държавата, говори с гражданите. Всеки ден по четири митинга в продължение на 6 седмици. Аз прекарах две седмици в Унгария, посетих 8 града. От север, през Будапеща, до юг - във великата Южна равнина, която е от най-депресивните места в Европа, та чак до Изтока, където някак се появиха китайски заводи, които донесоха геополитически привкус на кампанията за изборите".

Един от векторите на анализ, който Европа, а и България, възприе по отношение на унгарските избори и падането на режима на Орбан, беше геополитическият. Оказва се обаче, казва Петров, че тази тема малко е интересувала самите унгарци. Важна ли беше тя в кампанията обаче?

"Да и не. Не защото тя не беше важна в кампанията. Голяма изненада е, като пристигаш в Будапеща, на летището, и те очакват огромни плакати на Зеленски, на които пише: "Не оставяйте Зеленски да се смее последен!". Говорейки си с хората, разбираш, че - да, това е тема за някои хора в Будапеща, но в мига, в който излезеш от столицата, осъзнаваш, че това не ги интересува. Хората на границата с Украйна, на които се втълпяваше денонощно, че ще има война с Украйна, изобщо не се интересуваха и масово подкрепяха Мадяр, поне тези, с които аз успях да разговарям. Геополитиката ги интересува толкова, че да разбират, че Орбан им отне близостта с ЕС и унгарската геополитика за тях трябва да е - "Каквото и да правим, ние трябва да сме с ЕС"".

Всъщност унгарците осъзнаха, че в последните си години Орбан и неговата власт отнемат икономическото им благосъстояние и че растежът се разпределя прекалено неравномерно. Според журналиста те са гласували за Орбан, докато той е осигурявал просперитет, но и че след 2018 г. потокът на еврофондове спира, идва войната в Украйна и се е наложило да признаят, че са живели в лъжа. "Наложи се да подкрепят някого, който им го каза в очите".

Как точно обаче се случи икономическото завладяване на унгарците от режима в провинцията: "Но трябва да имаме предвид, че цяла Унгария е провинциална. Градовете в Унгария са генерално малки, вторият най-голям град е до 300 000 души. И в тези малки населени места е лесно партия като Фидес да проникне и да ги завладее. Там много често работодателят е един – от него зависи градът. В много случаи е конкретен човек. Няма град, в който да не ти посочат любимия олигарх на Орбан. Така е лесно да се създадат икономически зависимости. Затова Орбан започваше митингите си рано сутринта или ранен следобед. За да каже на хората - "Няма от какво да ви е страх. Ако посред бял ден излезем и кажем какво мислим, ако можете да излезете за обедна почивка, никой няма да ви уволни." Аз съм бил на такива митинги".

Дами и господа, нациите не вдигат революции, защото искат нещо, което нямат. Обикновено става точно обратното - вдигат революции, защото някой им е отнел нещо, което вече са имали. Този феномен е забелязан първо от Алексис дьо Токвил след неговите наблюдения по Френската революция, но е доказан във времето след него многократно. Нашето разбиране е, че точно това стана преди седмици в Унгария. Режимът на Виктор Орбан бе пометен от неговия опонент Петер Мадяр не толкова защото вторият предлага кой знае какво ново, а защото режимът на Орбан - в последните си години и издихания - отне голяма част от икономическия успех, който унгарците бяха генерирали през последните десетилетия.

Ето ви примери: кумулативната инфлация в Унгария в периода от 2020 до 2025 година достигна 57%, докато средното ниво за ЕС беше едва 28%. През 2023 година инфлацията в страната достигна фантастичните 26% и дори днес е над тази във всички други европейски държави. На унгарците беше отнета голяма част от покупателната способност, повече, отколкото на другите европейски нации. После: реалните заплати растяха много по-бавно от конкурентите или дори падаха в някои години. През 2025 година реалният ръст на заплатите беше около 4%, но това не компенсира загубите от инфлацията и Унгария изостана по този показател от Полша, Чехия и Румъния. Или казано просто - на унгарците беше отнета инерцията от постоянното и осезаемо забогатяване - от година на година. Още: стигна се дотам, че по индикатор "фактическо индивидуално потребление", тоест според индикатора, който показва колко реално харчат унгарците, те пропаднаха на дъното на ЕС и се изравниха с най-бедната държава в него - България.

Буквално се отне възможността им да харчат като другите заради тотално неравното разпределение на растежа на Брутния вътрешен продукт. Всички тези резултати дойдоха вследствие на корупцията - видима от всеки унгарски дом. Забелязвате ли? Не говорим за външна политика. Защо? Какво поискаха да си върнат унгарците?