Пред публика от едва няколкостотин души, Петер Мадяр - харизматичен, но не толкова известен адвокат, стъпил върху камион преди две години, отправяше призива: „Да си върнем страната, стъпка по стъпка, тухла по тухла", припомня New York Times. Тогава идеята, че най-дълго управлявалият ръководител на правителство в Европа - Виктор Обран, би позволил на един амбициозен адвокат да разруши неговото старателно изградено и много стабилно движение - печелещата избори машина "Фидес", изглеждаше абсурдна.

Сега, след като победи управляващата партия на Орбан на изборите преди около седмица, 45-годишният Мадяр се издигна до върха на властта в Унгария. Той беше изведен дотам с мнозинство от две трети от местата в парламента и дял от народния вот, по-голям от този, който партия е получавала от падането на комунизма преди близо четири десетилетия насам.

Мадяр няма официално да поеме поста министър-председател от Орбан, докато парламентът не се събере за първата си сесия след изборите, което трябва да стане преди 12 май. Но предвид факта, че близо 80% от регистрираните избиратели са гласували, което е рекордна активност, той вече е възприеман като безспорния лидер на Унгария.

Но как Мадяр ще използва властта си?

Мадяр заяви пред ликуващите поддръжници в деня на изборите, че приоритет на управлението е да се свалят „куклите и стълбовете“ на системата на Орбан - свързаните с "Фидес" ръководители на Върховния съд, на прокуратурата и на различни агенции, които контролират медиите, съдебната система, държавния бюджет и прилагането на законите за борба с конкуренцията. „Те трябва да напуснат по собствено желание, вместо да чакат да ги уволним, защото ние ще ги уволним. Те окупираха страната ни“, предупреди той. Уволнението им обаче може да се окаже трудно. Някои длъжностни лица работят с фиксиран срок, а парламентът има ограничени възможности едностранно да ги принуди да напуснат.

По време на тричасова пресконференция Мадяр заяви, че иска и президентът на Унгария Тамаш Сульок да си отиде. Президентството има предимно церемониална дейност, така че премахването на Сульок е по-скоро символичен удар срещу стария ред на Орбан.

„Режимът падна и унгарският народ гласува за промяна на системата. Това е същината на въпроса. Нека започнем оттам", каза Мадяр в Будапеща.

Той заяви, че Унгария ще се присъедини отново към Европейската прокуратура - крило на Европейския съюз, което разследва финансови престъпления. Това е в разрез с действия на правителството на Орбан - то често представяше усилията на ЕС за прилагане на правила, които Унгария се е съгласила да спазва, като недопустимо посегателство срещу унгарския суверенитет. Повторното присъединяване към прокуратурата би дало на европейските следователи правомощия да разследват случаи на измами, свързани с предишната администрация. Това включва и действия, които биха могли да засегнат семейството на Орбан, по-специално неговия зет Ищван Тиборч - богат магнат.

Кой обаче е Петер Мадяр?

Мадяр е неочакван бич за статуквото. Той е роден в консервативно семейство от Будапеща и е израснал в богат квартал на източния бряг на Дунав. Сред роднините му са адвокати и съдии, както и президента Ференц Мадъл, чийто мандат е от 2000 до 2005 г.

Today, at the residence of the President of Hungary, I stood beside the portrait of my late godfather, former President of Hungary Ferenc Mádl.



This family legacy has been deeply meaningful to me over the past two years, and his guidance will accompany me in my service as Prime… pic.twitter.com/4tTXZ4iijv — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026

По време на кампанията Мадяр носи бяла риза, тесни дънки или панталони. Шандор Ласло Ешик, адвокат и консервативен коментатор, който бил студент при Мадяр в началото на 2000-те години в Католическия университет „Пазмани Петър“, си спомня Мадяр в различна атмосфера. „Този ​​човек имаше тотален диско вид тогава, с остра, гелирана назад коса, онази немска техно прическа от 90-те“, спомня си той.

По онова време Мадяр посещава събития, организирани от "Фидес", а Католическият университет служи като „разсадник на млади таланти от "Фидес“, казва той. Сред студентите му по това време са и Гергели Гуляш, който по-късно става началник на кабинета на Орбан, и Мате Кочиш, който става виден депутат от "Фидес". Всички те учат право, както Орбан. През по-голямата част от кариерата си като корпоративен адвокат, Мадяр остава близък с хора от обкръжението на Орбан.

Мадяр работи на висша позиция в държавна банка, контролирана от лица, лоялни на "Фидес", и като дипломат в Брюксел. Той се жени за Юдит Варга, която по-късно става министър на правосъдието на Орбан. През 2023 г. Мадяр и Варга ще развеждат.

Политическият преход на Мадяр започва през 2024 г., след като независима медия „444“ разкри, че предшественикът на Сульок като президент, Каталин Новак, е помилвала мъж, осъден за съдействие за прикриване на сексуално насилие в държавен дом за деца. Бившата съпруга на Мадяр, Варга, е съподписала заповедта за помилване. Новината предизвика възмущение сред поддръжниците на "Фидес", които харесват партията заради обещанията ѝ да защитава децата и семейните ценности. Президентът подава оставка и Варга е принудена да напусне. В деня на оставката на Варга, Мадяр обявява в публикация във Facebook, че скъсва с "Фидес" и напуска държавната компания, в която работи. Той казва, че „не иска да бъде част от система“, в която „истинските отговорни се крият зад женски поли“.

На следващия ден той се появява в опозиционния YouTube канал Partizán, обвинявайки правителството в дълбока корупция. Няколко месеца по-късно той поема ръководството на съществуваща, но неактивна политическа партия, наречена "Тиса", която през юни 2024 г. смая естаблишмънта на "Фидес", като спечели близо 30% от гласовете на изборите за Европейски парламент.

За някои Маджар изглежда като младежка версия на Орбан, който започва политическия си живот като тийнейджър - комунистически активист, преди да стане известен през 80-те години на миналия век като гласовит критик на режима.

„Той е младият Виктор Орбан – амбициозен и пълен с енергия“, казва Ботонд Феледи, унгарски политически анализатор в Брюксел. Сравняването му с Орбан „не е чак толкова лошо нещо“, добавя той, отбелязвайки че премиерът като млад либерален активист е бил много различен от това, в което се е превърнал. Ценностите на Мядар остават постоянни за разлика от Орбан, казва Феледи. „Мадяр остана същият консерватор, какъвто винаги е бил. „Фидес промени възгледите си към радикално популистката десница, която има социалистически елементи и е също така националистическа", допълва експертът.

Мадяр заяви по преме на пресконференция, че с Орбан имат различия в много отношения и няма желание да стане „Виктор Орбан II или "Фидес Лайт“.

Една голяма разлика между тях е свързана с религията. Мадяр отдавна е вярващ, за разлика от Орбан, който беше атеист, докато не се наклони надясно. Марк Лустау, американски антрополог в Будапеща, който е изучавал религията в Източна Европа и е пътувал с Маджар за част от кампанията, казва, че вярата е важна част от неговото „трайно ядро“. „Той не говори за лична вяра, но това е важна част от профила му“, казва Лустау. Мадяр отиде на погребението на папа Франциск в Рим миналата година. Орбан го пропусна.

По време на кампанията Мадяр носеше гривна с прикрепен малък дървен кръст. Митингите му в малките градове често наподобяваха религиозни събрания за възраждане. Мадяр призоваваше присъстващите да се присъединят и да вдигнат ръце в чест на празника. „Бог да благослови Унгария, Бог да благослови всеки унгарец“, каза той в изборната нощ.

Консервативната страна на Мадяр води до известно напрежение с най-пламенните врагове на Орбан - прогресивни активисти и журналисти в Будапеща. Те бяха недоволни, че той запази мълчание миналата година, когато правителството забрани ежегодния парад на ЛГБТИ общността в Будапеща. Събитието се провеждаше години наред без инциденти. След това партията на Орбан бързо прокара през парламента законопроект, който да забрани провеждането на събирания като тези паради. Забраната постави Мадяр в трудно положение. Прогресистите в Будапеща искаха той да заеме позиция, но същото искаше и "Фидес", която търсеше начини да го представи като таен либерал. Мадяр избегна капана, като не каза нищо.

След изборната си победа, той вече може да говори по-свободно. Мадяр изрази подкрепата си за свободата на събранията, правата на ЛГБТИ общността и други свободи, ограничени от предишното правителство. „В Унгария всеки има правото на свободата да се сабира. Точка“, каза той.

Въпреки това, годините на близост на Мадяр с Орбан разтревожиха някои дългогодишни лидери на опозицията, като Клара Добрев, ляв лидер, който започва да се бори с "Фидес" години преди Мадяр да промени отношението си към него. Добрев се опита да убеди избирателите по време на кампанията, че Мадяр няма да донесе реална промяна, а само „продължаване на система, подобна на Орбан, в малко по-различен пакет“. Унгарците обаче останаха непоколебими. Партията на Добрев получи малко над 1% от гласовете.

Партията "Тиса" на Петер Маджар спечели повече от 52%.

„Честно казано, никой не можеше да предвиди докъде ще доведе това“, казва Андраш Банко, един от първите поддръжници на Мадяр.

Редактор: Цветина Петрова