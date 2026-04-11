Бунтар, израснал в самото сърце на властта. Описват го като човек, който познава системата отвътре, и избрал да ѝ се противопостави. Той се превърна в най-неочакваното предизвикателство за превърналия се в хегемон на унгарската политика Виктор Орбан. Той е Петер Мадяр – новоизгряващата звезда, която може да детронира 16-годишното господство на "Фидес" и да поведе Будапеща по европейския път.

Вдъхновен от първите демократични избори в Унгария през 1990 година, 9-годишния тогава Петър Мадяр залепя снимка на Виктор Орбан на стената в стаята си. Днес, десетилетия по-късно, той е на път да сложи край на 16-годишното му управление, най-дългото в историята на модерна Европа. „Ако Орбан остане, ще остане вечното извънредно положение, липсата на прозрачност, непредсказуемото вземане на решения, правителствените постановления, излизането от Европейския съюз с хаоса, в който волята на един единствен луд по властта човек управлява всичко. Нека е ясно на всички, че сигурността, стабилността и прозрачността ще царят в тази страна, когато „Тиса“ сформира правителство“, казва Мадяр.

Роден през 1981 г., Петър Мадяр израства в среда, в която политиката е постоянна тема у дома. Баща е му е адвокат, а майка му е високопоставен служител във Върховния съд. Сред роднините му е и бившият президент Ференц Мадъл, а дядо му е телевизионен коментатор и известен с правни съвети в национален ефир. Звездата на Петър Мадяр, чието фамилно име означава "унгарец", изгря на политическия небосклон преди две години, благодарение на вече бившата му съпруга Юдит Варга – по това време министър на правосъдието.

Всичко започна в началото на 2024 година, когато стана публично известно, че тогавашният президент Каталин Новак е помилвала човек, свързан с прикриване на сексуално насилие на деца, а Варга е подписала амнистията. Случаят предизвика силен политически натиск, протести и доведе до сериозна криза на доверие във властта. И президентът, и Варга бяха принудени да подадат оставки. „Само за няколко седмици страната ни изпадна в най-голямата политическа, морална и правна криза за последните години“, казва Мадяр.

Въпреки оставките, скандалът продължи да се разраства. Мадяр публикува тайно направен аудиозапис на разговор със съпругата си, в който тя говори за евентуална намеса на високопоставени лица в разследване за корупция и за възможно манипулиране на доказателства. Това предизвика нова вълна от обществено напрежение, засили критиките към управлението и доведе до масови протести и политически сътресения в страната.

Автор: Боряна Петрова

Редактор: Ивайла Маринова