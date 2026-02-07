Това не е просто договор. Това е чертеж за споделено благоденствие. С тези думи, индийският премиер Нарендра Моди описа новото търговско споразумение между Европейския съюз и Индия, подписано на 27 януари. Той е министър-председател на страната от 2014 година. Думата „благоденствие” заема централно място в речите му. Моди е горд с религията си – хиндуизъм, а благоденствието е една от четирите цели в човешкия живот според нея. Като представител на най-голямата религиозна група в Индия, той гради образ на близък до божество.

Той е първият премиер на Индия, роден след обявяването на нейната независимост. Моди е и вторият най-дълго управлявал страната след първия демократично избран министър-председател – Джавахарлал Неру. Политически е националист, а в кариерата Моди неведнъж е бил част от опозицията. Премиерът умее да води преговори както с руския президент Владимир Путин, така и със Запада. Девизът му „Индия на първо място”, вероятно е вдъхновил американския президент Доналд Тръмп за неговия девиз „Америка на първо място”.

„Беше чест и удоволствие да разговарям с индийския министър-председател Моди тази сутрин. Той е един от най-добрите ми приятели, силен и уважаван лидер. Нашето прекрасно сътрудничество с Индия ще продължи да бъде силно и занапред. Министър-председателят Моди и аз сме хора, които могат да свършат работа. Нещо, което не може да се каже за повечето”, пише Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Нарендра Моди е описван като добър оратор още от ученическите си години. Той е активна част от опозицията в Индия. Израства във Ваднагар, в днешния щат Гуджарат – град, чието съществуване датира от преди новата ера. Заедно с работата в чайната и мелницата на семейството си, Моди става доброволец към организация, опозиция на светската политика, заложена от бащите на индийската независимост, сред които и духовният ѝ водач – Махатма Ганди. Той е убит именно от член на тази организация през 1948 година. Братът на Моди Сомбхай споделя, че Моди „винаги е искал да прави нещо различно”.

На 18 години, в търсене на себе си, Моди се отправя на пътуване из Хималаите. Преживяването оставя у него траен отпечатък. Среща хора, отказали се от материалното, които го засипват с любов и благословии. Този период от живота си, Моди характеризира с откриването на вътрешната си сила. Със завръщането си, подновява кариерата си като доброволец, този път в Ахмедабад, столицата на Гуджарат. Започва като асистент в щаба, където се занимава с домакинството, състоящо се в правене на закуска и чай, пране и чистене. Пред официалния си биограф Моди разказва, че този период го е запознал с много хора и му е дал усещане за принадлежност и посока.

През 70-те години Индия е място на бурни събития. През 1975 година в страната е наложено извънредно положение. Този акт идва като опит на правителството в лицето на министър-председателя Индира Ганди, за да запази позициите си. Периодът на извънредното положение е белязан от арести на политическите противници на Ганди, цензура на пресата и ограничаващи хората, закони.

По това време Нарендра Моди е назначен за отговорник на студентска организация в Гуджарат. В този период той изгражда собствен стил, различен от този, заложен от ръководството. Това не е приемано добре, но уменията му и ефективността му се оказват по-важни. През 1987 година той вече е организационен секретар на Индийската народна партия, създадена за политическите амбиции на членове на доброволческата организация. Той става третият човек в йерархията на партията, достатъчно влиятелен да избира хора, които да са кандидати. Въпреки уменията и харизмата си, Моди има склонността да импровизира, което поражда конфликти между него и ръководството на партията.

През 90-те години за кратко излиза от политиката. Моди се завръща се през 1994 година като секретар на партията в столицата на Индия – Ню Делхи. През 1998 година се провеждат избори, на които партията на Моди печели второ място. Това го издига до генерален секретар на организацията. „Индийската народна партия ще бъде най-голямата партия. Няма да е много по-силна от последния път, но с преднината си ще се опита да задава темпото и решенията. Дали ще успее да го направи не е ясно, защото и другите партии не са много по-назад”, заявява политическият анализатор Пран Чопра.

Новият век носи на Моди успехи, но и скандали. Той се заклева като премиер на щата Гуджарат в деня, в който американските бомби започват да падат над Афганистан. Той отказва поста на вицепремиер с думите „Или ще съм напълно отговорен за Гуджарат или въобще няма да бъда”. През 2002 г., Моди е избран официално за поста. „Това правителство принадлежи не само на тези, гласували за Индийската народна партия. То принадлежи и на тези, които са ни яростна опозиция”, заявява той.

Периодът му начело на Гуджарат остава в историята с инцидент с влак, който взима 60 жертви. Верен на вярванията си, Моди обвинява мюсюлманите за палежа, което предизвиква бунтове. В тях загиват 790 мюсюлмани и 250 индуси. Моди е обвинен, че е наредил полицията да се меси в бунтовете и самият той ги е ръководил. През 2012 година доклад на специален екип към Върховния съд, натоварен да разследва инцидента не намира доказателства за тези твърдения. Съединените щати му налагат забрана да влиза в страната през 2005 година, която е вдигната 9 години по-късно. „С моя приятел – президента Обама, заедно се впускаме в една мисия. Освен нашата работа с президента Обама имаме толкова дълбоки отношения, че можем да обсъждаме много откровено всички проблеми, както и такива по-конкретни проекти”, казва Моди.

Отношението на Нарендра Моди към мюсюлманите е негативно. В политически план те се разглеждат като заплаха за националната сигурност и като обекти, покровителствани от светските правителства. Това пречи на културното обединяване на индийския народ. Той многократно е обвиняван в ислямофобия заради политиката си. „Дори да е социална, културна, политическа, законова, мюсюлманите са изправени пред тази промяна. Този процес не е завършен, но растежът ѝ постепенно отива от маргинализация до изключване. Мисля, че е притеснително, от гледна точка на държавата. Не мисля, че която и да е демокрация, която разделя политически или социално, която и да е общност, остава стабилна”, казва политологът и историк от университета „Ашока” Али Хан Махмудабад.

Днес Нарендра Моди е приеман топло както на Изток, така и на Запад. Той печели три пъти изборите за министър-председател с мнозинство, а с това и свободата да променя съдбата на Индия. До края на мандата на Нарендра Моди през 2029 остават 3 години. Дали Индия ще влезе в 30-те години на 21-и век по-разделена или по-силна, предстои да разберем.

