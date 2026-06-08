Бившият председател на Върховния съд на Украйна ще лежи пет години в затвора, след като призна вината си по широко отразявано дело за подкуп, предаде "Ройтерс", позовавайки се на антикорупционното звено на прокуратурата. Срещу съдия Всеволод Князиев бяха повдигнати обвинения, според които през 2023 г. той е приел подкуп в размер на 2,7 милиона долара в замяна на вземането на определено съдебно решение - дело, което се разглежда като ключово изпитание за антикорупционната кампания на Киев по време на войната и се следи отблизо от чуждестранните партньори.

Борбата с дълбоко вкоренената корупция е от решаващо значение за Украйна, която се стреми към устойчива финансова подкрепа и напредък по пътя към членство в Европейския съюз, докато води войната с Русия.

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Князиев, който по-рано отрече да е извършил престъпление, се съгласи да свидетелства срещу други заподозрени в рамките на споразумение, съобщи прокуратурата. Властите не го назоваха официално по име, съгласно украинското законодателство. Агенция "Ройтерс" не успя да се свърже с него за коментар. Съгласно споразумението властите ще конфискуват два имота и над 200 000 долара. Князиев трябва също така да дари 1,1 милиона долара на украинската армия.

Украйна, където през последните години антикорупционните власти повдигнаха редица обвинения срещу бивши министри и президентски съветници, заема 104-то място от 182 държави в най-новия Индекс за възприятие на корупцията за 2025 г. на международната организация "Трансперънси Интернешънъл".

Редактор: Дарина Методиева