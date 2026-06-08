В края на май 19-годишно момиче беше пребито от 29-годишен мъж, с който живеели на семейни начала. След побоя във Варна мъжът насилствено качил момичето в автомобила си и тръгнали към село Пороминово, където нападателят е задържан.

Момиче е в тежко състояние след побой във Варна

Ескалира ли домашното насилие у нас? Темата коментира в ефира на „Социална мрежа” психологът и директор на фондация „Асоциация Анимус” Надежда Стойчева.

По думите ѝ пострадали от домашно насилие има от много малки деца до жени на 80. Случаите на момичета между 16 и 21 години обаче били по-специфични.

„Това е възраст, в която човек иска да има официален партньор, но няма опит. Това е първи партньор за тези момичета и попадат на някой, който упражнява насилие. Започва се с изолация, манипулация, обработване, по малко насилие, един шамар, заплахи и след това се преминава към по-сериозни заплахи. Именно заради тези млади момичета законът включи през 2023 г. интимната връзка като част от домашното насилие”, обясни Стойчева.

Тя обясни, че това може да се случи на всяко момиче.

„Може да е от добро семейство и да бъде привлечена от някой, който е по-психопатен. Но тя има много по-голям капацитет, защото има добра връзка със семейството и по-добър вътрешен ресурс. Има, разбира се, момичета, които са по-уязвими поради това, че самите те са преживели домашно насилие или друга форма на насилие. Сексуалното насилие над млади момичета също не е рядко явление и се случва много по-често, отколкото се предполага, но много от случаите остават прикрити и не стават обществено известни”, каза Стойчева.

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Редактор: Ина Григорова