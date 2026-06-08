„Да говориш за чудовищата си не е лесно” – това е до болка позната на всички ни истина и тема в новата книга „Страхът ми от храната”. История за тийнейджъри, които минават през страха от отхвърляне, стремеж към съвършенство и битка с килограмите.

Радостина Пеева от издателство „Мармот” каза, че тази тема е изключително важна, а сякаш няма достатъчно място за нея в обществения диалог. „Когато ни попадна това заглавие, решихме, че макар и рисково, всъщност е изключително важна книга и дава добра възможност да отворим диалог и да говорим по една неприятна тема, но в крайна сметка, тема, която ни заобикаля”, изтъкна Пеева.

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Психологът Мария Атанасова каза, че сред родителите не се обръща толкова внимание на темата за хранителните разстройства, защото фокусът е насочен по-скоро към алкохола и наркотиците. Тя подчерта, че отказът от храна е вик за помощ.

Книгата е комикс, като тя представлява личната история на авторката, която е и художник на илюстрациите, уточни издателката Радостина Пеева. По думите й всичко може да отключи този проблем и това да спреш да се храниш. В тийнейджърските години тялото започва да се променя, твърде много неща започват да се случват и невъзможността да се справиш, неувереността, тревожността, липсата на достатъчно приятели, може да доведе до отключване на проблема, обясни тя.

„Най-ценното в книгата е болезнената откровеност на авторката, тя споделя за своето лично преживяване”, коментира психологът Мария Атанасова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова