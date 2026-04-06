От 24 до 27 април в София ще се проведе Shapeshift Festival, посветен на комуникацията и взаимодействието между човека и технологиите и алгоритмите.

„На събитието ще изследваме хибридния интелект, къде човекът се намесва в технологичните процеси и обратното – докъде алгоритмите диктуват нашите решения”, обясни Моника Симеонова, маркетолог и съорганизатор на Shapeshift Festival, в предаването "Социална мрежа". Тя подчерта, че технологията е просто инструмент, който ние използваме.

България в ерата на изкуствения интелект

Според журналиста Поли Захариева не трябва да забравяме, че тези технологии и алгоритми са създадени от хората и е много важно какви са подбудите за създаването им. „Човешкото все още е в центъра, ние даваме посоката и всеки човек има своята роля в използването им”, каза тя и допълни, че критичното мислене е ключово и целта е технологиите не да ни разделят, а да ни събират.

Моника Симеонова коментира още, че все пак имаме властта да диктуваме как да работят машините и това е позитивната гледна точка.

Организаторите споделиха, че по време на фестивала ще бъде представена инсталация, която разглежда как алгоритмите могат да се радикализират сами по себе си. „Има теми, които започват като нещо невинно и позитивно, например спорт, здравословен начин на живот, но алгоритмите могат да стигнат до крайности и да доведат до промяна в храненето, което да предизвика хранителни разстройства, да повлияят на начина на живот”, обясни Захариева. Тя подчерта, че най-важното като ползваме този тип технологии е да останем критични, мислещи и съзнателни.

В рамките на три дни ще бъдат събрани знания от различни професии и направления. Целта е да се събере информация за това как се променя светът, за иновациите, за адаптацията на човека. Ще има изложба на инсталации, филми, лекции и работилници, допълниха организаторите.

