Българският ChatGPT пусна своя нова версия – 3.0, която разпознава изображения и глас, обработва документи и използва търсене в интернет. Какво означава това - разказват основателят и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) проф. Мартин Вечев и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT.

„България с INSAIT е лидер в създаването на суверенен изкуствен интелект. Последната версия на BgGPT има подобрения, които са в синхрон с развитието на чат системите с изкуствен интелект, които ползваме. Самият чат представлява комплексна система с различни функции - анализиране на снимки, разпознаване на глас”, каза инж. Борислав Петров.

Третата версия на BgGPT - с нови възможности

„Изкуственият интелект навлиза навсякъде в живота на хората, както и в институциите и службите. Една от стратегическите задачи на всяка държава е да изгради свой независим изкуствен интелект. Така както всяка държава има енергийна независимост. По този начин тя има контрол върху него и данните, с които чат системата работи”, смята основателят на компанията проф. Вечев.

