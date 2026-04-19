Снимка: AP Photo/Denes Erdos
Партията на Петер Мадяр печели 141 места и поема пълен контрол върху парламента
Националната избирателна служба на Унгария обяви окончателните резултати от парламентарните избори миналата неделя. Те потвърждават историческия триумф на партия „Тиса” с категорично мнозинство от 141 депутати.
След 100% преброяване на гласовете, досегашните управляващи от „Фидес” остават с 52 места, а формацията „Наша родина“ получава 6 мандата в 199-местния парламент. С този резултат партията на Петер Мадяр си осигурява мощно конституционно мнозинство, далеч надхвърляйки прага от две трети. Това ще ѝ позволи да прилага реформи и законодателни промени без политическа съпротива.
Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент
Парламентарните избори слагат край на ерата на Виктор Орбан и поставят началото на политическа трансформация в Унгария. Президентът на страната има срок до 12 май да свика новия парламент.
