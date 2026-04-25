Снимка: iStock
Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран
Тръмп заяви, че САЩ имат тотален контрол над Ормузкия проток
Ще се променят ли позициите на България във външнополитически план след изборите
САЩ за Близкия изток: Примирието е с неопределен срок, но операция „Икономически гняв“ продължава
Иран плени два кораба в Ормузкия проток
„Хизбула” изстреля ракети срещу Израел и обвини израелската армия в нарушаване на примирието
Доналд Тръмп обяви, че е отменил пътуването на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър до Пакистан
Няма да има директни преговори между Иран и Съединените щати този уикенд. Външният министър на Иран напусна Исламабад, след като се срещна само с лидерите на домакините от Пакистан.
Те играят ролята на посредници в мирните преговори и казаха днес, че се надяват директни преговори да има. Но според Иран, те само са донесли в Пакистан нов мирен план и от самото начало не са планирали среща с американската делегация.
Тръмп съобщи за водени преговори със сегашните управляващи в Иран
Преди минути Доналд Тръмп обяви, че е отменил пътуването на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър до Пакистан, което беше обявено от Белия дом вчера.
Същевременно в Техеран заработи международното летище. Полети до Истанбул, Мускат и Медина подновиха работата му за първи път от началото на войната.
