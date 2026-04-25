Романтичен, креативен и бароков – така често изглежда източногерманският град Дрезден в социалните мрежи. Но дали реалността отговаря на идеалните кадри онлайн? Екип на "Дойче веле" прави разходка из града и проверява кои от емблематичните му места наистина заслужават славата си.

Разположен живописно на река Елба, Дрезден е столица на Саксония и е известен със своята впечатляваща архитектура и световноизвестни музеи. Една от най-разпознаваемите му забележителности е бароковата църква „Фрауенкирхе“ в сърцето на стария град. С височина над 91 метра, тя е сред най-високите пясъчникови сгради в света. Почти напълно разрушена по време на Втората световна война, църквата остава в руини десетилетия, преди да бъде възстановена след обединението на Германия с дарения от целия свят. Днес посетителите могат да се изкачат до купола, откъдето се открива панорамна гледка към града – срещу билет и изкачване на 270 стъпала.

Тайните на Ница: Една (не)стандартна обиколка на френската Ривиера (ВИДЕО)

Втората ключова спирка е терасата на Брюл – често наричана „балконът на Европа“. Простираща се на около 500 метра, тя предлага безплатна панорамна гледка към Елба и историческия център.

От другата страна на Елба се намира модерният квартал "Нойщат" – район с една от най-добре запазените вилхелминови архитектури в Германия. Тук градът показва различното си лице – по-артистично и динамично.

Редактор: Дарина Методиева