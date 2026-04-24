Бихме могли да сме доста близо до момента, в който изкуственият интелект ще води войните, особено ако той се появи в следващите две до пет години. Това заяви футурологът от Българската академия на науките доц. Мариана Тодорова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите ѝ, въпреки бързото развитие на технологиите, отговорността за вземането на решения трябва да остане в човека. „Смятам, че човешкият фактор и отговорността винаги трябва да бъдат на нас, хората”, подчерта тя.

Доц. Тодорова посочи, че в реални ситуации човекът невинаги действа рационално. Като пример тя даде публични спекулации около Доналд Тръмп, които според нея илюстрират как решения с огромен залог могат да бъдат повлияни от емоции или политически натиск. „Човек понякога може да бъде ирационален и под влияние на емоции да взема решения с огромни последици”, коментира Тодорова.

Футурологът отбеляза, че още от 2012 г. в Пентагонът се разглежда възможността изкуственият интелект да участва във военните процеси. Причината е, че съвременните конфликти се развиват с изключителна скорост. „Решенията ще трябва да се вземат в рамките на секунди, защото времето е силно ускорено”, обясни тя.

Как изкуственият интелект помага при отглеждането на животни

Според доц. Тодорова в момента се води сериозна технологична надпревара между САЩ и Китай, които виждат в изкуствения интелект стратегическо предимство. По думите ѝ Русия изостава в тази сфера. „Те смятат, че това ще бъде най-голямото им геополитическо преимущество”, заяви тя.

Доц. Тодорова даде пример и с разработки на компании в отбранителния сектор, включително проекти, свързани с предприемача Питър Тийл. По думите ѝ вече съществуват системи, които могат да генерират различни сценарии за военни действия, а ролята на човека се свежда до избор между тях. „Генералите просто избират кой сценарий да бъде приложен, почти като в компютърна игра”, допълни тя.

