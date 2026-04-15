Може би един ден работата на хората ще бъде улеснена и роботи и дронове ще бъдат новите помощници при жътвата. Цифровизацията вече достигна до селското стопанство. Оказва се, че изкуственият интелект има важни задачи и в краварниците и конюшните: той анализира движенията на животните и открива здравословните им проблеми още на ранен етап.

Когато смартфонът на Янина звънне, това означава, че в конюшнята има проблем. Системата с изкуствен интелект улавя дори най-дребните промени в поведението. Ако кон лежи неподвижно на земята или нервно тропа с копита, това може да е знак за колики - сериозно и потенциално животозастрашаващо състояние.

„За собствениците, които вече са преминали през такова изпитание и са спасили коня си, с целия стрес и разходи за ветеринар - това е истинска промяна. Животните се наблюдават денонощно и дори най-малкият признак на колики задейства аларма“, разказва треньорът на коне Янина Бринкман.



Янина все по-често разчита на смарт технологии. Още преди тренировка тя проверява приложение, за да види колко е ял и пил конят, както и колко време е почивал. За професионалните ездачи, които се готвят за състезания, подобна информация е изключително ценна. Софтуерът е разработен от компанията Acaris в Хамбург. В продължение на шест години екип от десет души обучава системата, като събира и анализира видеозаписи от конюшни. Днес базата данни обхваща материал, равняващ се на над 650 години наблюдение.



„Обучихме изкуствения интелект да разпознава нормалното поведение на конете - хранене, пиене, движение, почивка. След това добавихме и примери за отклонения от обичайния им режим. Така системата може в реално време да прецени дали всичко е наред или има проблем“, твърди Арне-Расмус Дрегер, изпълнителен директор на Acaris.

Днес компанията пренася този опит и при кравите - в големи млечни ферми със стотици животни. Това, което преди е зависело от опита и наблюдателността на фермерите, сега се подпомага от данни и сензори. Животните се идентифицират с номера, а специални нашийници следят колко ядат, колко се движат и колко почиват - все ключови показатели за тяхното здраве. Системата обаче отива още по-далеч. Чрез видеонаблюдение тя проследява движението на всяко животно и може да установи дали дадена крава е в добро състояние. Цялата информация се събира и анализира в централен контролен пункт.



„Без този софтуер просто нямаше да можем да се справим. Той е жизненоважен за нашата работа. Всичко се обединява в една система и се анализира централно. Без него бихме били изгубени“, твърди фермерът Франк Кордес.

В контролната зала системата сигнализира, че крава с номер 073 накуцва. Това означава, че се нуждае от внимание - в противен случай ще изпитва болка и ще дава по-малко мляко. Изкуственият интелект не само помага за ранното откриване на заболявания, но и подобрява благосъстоянието на животните, а това води и до по-добра продуктивност. С всеки нов видеокадър системата продължава да се усъвършенства. Технологиите в животновъдството вече навлизат в съвсем нов етап.

Редактор: Станимира Шикова