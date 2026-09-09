Министерският съвет прие наредба, с която се осигуряват правила за практическото прилагане на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, въведен в българското законодателство със Закона за ограничаване изменението на климата, съобщиха от правителствената пресслужба.

Механизмът е въведен за цялата митническа територия на ЕС. Той разписва правилата за налагане на въглеродна такса на границата за вноса на определени енергоемки продукти, произхождащи от трети страни (страни извън ЕС), под формата на закупуване на сертификати за емисии. Механизмът цели да предотврати т.нар. въглеродно изтичане и да осигури равнопоставеност между производителите в Европейския съюз и тези от трети страни. Той ще допълни системата на ЕС за търговия с емисии, като очакванията са да спомогне за постигане на амбициозните цели за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на климатична неутралност до 2050 г.

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С приетата наредбата се определят условията, редът и начинът на администриране на неговия регистър, както и рамката, по която ще се издават решения по Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

През май месец Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изготви консултативен документ „Енергийна трансформация, въглеродни механизми и икономическият преход на България“, който разглежда въздействието на Схемите за търговия с емисии (ЕСТЕ I и II) и Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) върху конкурентоспособността на българската индустрия и икономика.

Редактор: Цветина Петрова