Европейската комисия представи план за действие за по-силен пазар на въглеродни емисии в подкрепа на европейската промишленост при прехода към чиста енергия и масова електрификация.

Планът за действие е насочен към намаляване на ценовата разлика между разходите за електроенергия и за енергия от изкопаеми горива. Той има за цел да осигури еднакви условия на конкуренция между електричеството и природния газ.

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Въпреки че 70% от електроенергията в ЕС се произвежда от собствени чисти енергийни източници, степента на електрификация на търсенето на енергия е в застой - едва 23% през последното десетилетие. Поради това ЕС трябва да ускори електрификацията на енергоемките сектори, по-специално промишлеността, транспорта и сградите. В подкрепа на тази амбиция Комисията ще оцени индикативна цел за електрификация от 46% до 2040 г. като част от пакета за енергийния съюз за периода след 2030 г.

С прегледа на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) се актуализира коефициентът на линейно намаление (LRF), който става 3,7% за периода 2031 – 2035 г. и 1,7% за периода 2036 – 2040 г.

Преразгледаната СТЕ ще постави силен акцент върху инвестициите. Те ще се реализират чрез Банката за декарбонизация, Инструмента за насърчаване на инвестициите в СТЕ и Фонда за иновации по линия на СТЕ.

Редактор: Мария Барабашка