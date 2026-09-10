Нова среща във връзка с изграждането на магистрала „Хемус“ ще се състои във Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето.

Скоро „Хемус” ще се строи на съвсем други обороти, увери регионалният министър



Градоначалниците на 20 общини заедно с областния управител и кмета на Велико Търново ще обсъдят хода на строителството на "Хемус". В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното ѝ завършване.

Редактор: Станимира Шикова