Според данните от PISA за 2025 година българските ученици са с рекордно нисък резултат по четене, откакто страната ни участва в изследването. Представянето на деветокласниците по математика също се влошава. Какви са причините за по-лошото представяне коментираха в ефира на предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS старши специалистът от Фондация „Заедно в час” Люба Йорданова и заместник-директорът на 107 СУ в София Евгений Лазаров.

Йорданова обясни, че PISA измерва уменията на учениците да прилагат наученото в училище в ежедневни ситуации. „Тази година почти 60% от българските ученици не могат да приложат знанията си в живота – активна грамотност и математика. Това означава, че когато четат листовка на лекарство, не могат да съобразят колко точно от медикамента трябва да приемат. Очевидно българската образователна система не успява да подготви голяма част от младите хора точно за тези неща”, каза тя.

PISA: Българските ученици отново са под средното ниво

Според Лазаров една от причините е използването на остарели методи на преподаване. „Няма как учениците да се учат на критично мислене и да развиват умения, необходими за функционалната грамотност, когато всичко трябва да бъде научено наизуст”, смята той.

Старши специалистът от Фондация „Заедно в час” подчерта, че PISA е двигател за образователни реформи в редица държави, но България не е реагирала достатъчно решително на тревожните резултати.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова