"От 15 регионалните инспекции по околната среда и водите ще станат 7, като под никаква форма не ги закриваме, а създаваме изнесени работни места". Това каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в изслушването си в парламентарната ресорна комисия. Карамфилова отговори на въпрос на депутата Татяна Султанова от "Продължаваме Промяната" във връзка с промените в Закона за водите и използвания анализ за инициирането на промените.

"Реформата е обсъдена и анализирана с всички директори, а сега се правят и срещи с всяка отделна регионална инспекция. Направен е анализ на цялото законодателство, на натовареността на отделните инспекции, на структурите на отделните инспекции, на всички постъпили сигнали, както и на комплексните разрешителни на територията на дадена регионална инспекция", отбеляза Карамфилова.

Преди 25 години са определени 15-те структури на РИОСВ, като прави впечатление, че някои от тях са разпределени на територията на няколко административни области, а в други като РИОСВ-Благоевград са включени две общини от област Кюстендил, а всички останали са към София. "Видяхме структури, които са фрагментирани", посочи Росица Карамфилова и даде пример с инспекция с 25 служители и петима началници и друга, в която има шестима експерти и 11 деловодители с общ профил.

Реформата в системата на МОСВ цели по-ефективен контрол и повече експертен ресурс за опазване на околната среда

"Създаването на общи звена, включително единните структури, ще даде възможност за равномерно разпределение. Това е и ключова антикорупционна мярка, с която целим да се създаде единен орган за контрол", заяви министърът.

Тя посочи, че при басейновите дирекции се забелязва забавяне по линия на стратегическото планиране и те ще имат ангажименти и отговорности, за да гарантират, че грешките, които се идентифицират, ще бъдат намалени.

Редактор: Дарина Методиева