„В управленската програма на кабинета са заложени реформи, които да подобрят ефективността на администрацията и да утвърдят управлението чрез резултати“. Това каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, която днес проведе среща с ръководителите на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции. Обсъдени бяха основните принципи и цели на подготвяната структурна реформа в системата на МОСВ.

Министърът обясни пред екипа, че към структурната реформа се пристъпва на основата на задълбочен анализ, който сочи, че оперативната самостоятелност на РИОСВ всъщност изкривява практиката и създава предпоставки за зависимости от местната власт, бизнеса и различни други структури. Необходимо е работата на регионалните инспекции да бъде оптимизирана, с по-малко административни и управленски нива и с повече ресурс, насочен към реалната експертна и контролна дейност, подчерта министърът на околната среда и водите.

Снимка: Пресцентър МОСВ

Основната цел на предстоящата реформа е укрепване на капацитета на специализираната администрация, а за общата администрация е необходимо обединяване и централизиране на управлението. Предвижда се преструктуриране на 15-те РИОСВ в нови структури, следващи региoните за развитие на страната, както и прехвърляне на контролните функции по Закона за водите от басейновите дирекции към РИОСВ.

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„Принципът е общовалиден в страните от ЕС – който издава разрешителните, по презумпция не трябва да контролира изпълнението им“, подчерта министър Карамфилова. Тя посочи, че единното контролно начало, съсредоточено в РИОСВ, е от ключово значение за адекватното прилагане на политиката по околна среда – басейновите дирекции ще могат да концентрират експертния си ресурс върху стратегическото планиране и превенцията в управлението на водите, а контролната дейност ще бъде по-добре координирана с останалите контролни функции по опазване на околната среда.

Важен принцип на реформата е оптимизирането на административните и управленските структури да не бъде за сметка на експертния капацитет и контрола по места. Обсъжда се и по-ясно организационно разделяне на превантивните от контролните функции. Това би позволило по-добро разпределение на натовареността, по-ефективно използване на експертите и прилагане на допълнителни механизми за прозрачност и превенция на корупционния риск.

Снимка: Пресцентър МОСВ

Предстоящата реформа предлага решение, което е насочено към концентрация на управленския и специализирания капацитет на по-голямо регионално ниво, при едновременно запазване на териториалното присъствие на контролните органи.

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Предвижда се обединяване и оптимизиране на част от дейностите на общата администрация, които в момента се изпълняват самостоятелно във всяка териториална структура. Целта е да се ограничат дублиращите се административни функции и да се освободи ресурс за превантивната дейност и контрола. Моделът е насочен към по-малка административна и управленска тежест при запазване и по-ефективно използване на експертния капацитет по места, без окрупняването да води до отслабване на контролните функции.

Рамката на структурната реформа днес беше обсъдена с всички директори в нейната цялост. Предстои всяка стъпка да се обсъди с всяка отделна структура в министерството. В момента в системата на МОСВ са включени 15 РИОСВ и 4 басейнови дирекции. Конкретните параметри на реформата ще бъдат определени след обсъждане с екипите в системата на МОСВ. В процеса ще бъдат отчетени натовареността на служителите, необходимостта от запазване на експертния капацитет за гарантиране на ефективна превантивна дейност и контрол по опазване на околната среда.

Редактор: Цвета Лазаркова