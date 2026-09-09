Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията – това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA.

„Предстои цялостна промяна, която ще бъде насочена към прилагането на знанията в практическа среда“, обясни заместник-министърът на образованието Таня Панчева В „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ в момента Министерството на образованието и науката е на ниво концептуална рамка, на чиято основа ще бъдат изготвени бъдещите учебни програми. Панчева определи реформата като огромна промяна, която не се е случвала през последните десетилетия.

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Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От образователното министерство ще преразгледат изпитите след седми клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след четвърти клас.

Сред акцентите ще бъде и повече практическа работа за учениците, включително чрез лабораторни упражнения.

Докато цялостната реформа бъде подготвена и въведена, от МОН планират и конкретни мерки за подобряване на четивната грамотност. Според Панчева трябва да бъде осигурено повече време както за учениците, така и за учителите, за да се преодолеят дефицитите в тази област.

Заместник-министърът коментира и резултатите от PISA, които отново поставиха българските ученици под средното ниво за страните, участващи в изследването. „Всеки път това международно изследване се приема негативно, защото страната ни винаги е на едно от последните места. Но за нас резултатите са изключително полезни, защото дават безпристрастен поглед върху дефицитите и проблемите, които съществуват в нашата система“, заяви Панчева.

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Тя подчерта, че именно институциите трябва да обърнат внимание на проблемите и да предложат решения за преодоляването им. По думите ѝ PISA не измерва единствено знанията на учениците, а способността им да ги прилагат в практически и житейски ситуации, както и в бизнес казуси.

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Редактор: Дарина Методиева