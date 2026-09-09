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Премиерът определи резултатите като катастрофални
Премиерът Румен Радев определи резултатите на българските ученици в класацията PISA като катастрофални и поиска по-бързи и смели реформи в образованието. Изследването показа, че 15-годишните у нас са под средното ниво в области като математика, четене и природни науки спрямо европейските си връстници.
PISA: Българските ученици отново са под средното ниво
„Резултатите са катастрофални. Аз очаквам от МОН още по-смело и решително да налага реформите, които вече определихме. Аз лично призовавам проф. Вълчев за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения“, каза министър-председателят.Редактор: Ина Григорова
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