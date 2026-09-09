26-годишна е била нападната от две други жени след конфликт на пътя в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 17:00 часа във вторник.

По данни на МВР жената от Сливен управлявала кола, в която пътувала и 5-годишната ѝ дъщеря. Докато завивала надясно, пред автомобила ѝ агресивно навлязъл друга кола.

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Шофьорката подала звуков сигнал. В отговор пътуващите в другата кола започнали да отправят неприлични жестове към нея. Малко по-късно двата автомобила спрели на пътното платно. Според полицията от втория автомобил слезли две жени от Бургас - на 27 и 30 години, които нанесли няколко удара на 26-годишната шофьорка.

Случаят се разследва от служители на Второ районно управление в Бургас.

Редактор: Цветина Петкова